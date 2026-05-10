¡Inversión para el Deporte! Alcalde Germán Casagua, recuperó cancha sintética de Las Brisas

La Alcaldía de Neiva oficializó la recuperación total de la cancha sintética del barrio Las Brisas, beneficiando a más de 1.500 niños, jóvenes y deportistas del sector.

Lo que durante un tiempo fue un escenario deteriorado y en condiciones que limitaban la práctica deportiva, hoy vuelve a convertirse en un espacio seguro, digno y funcional para la comunidad. El alcalde de Neiva, Germán Casagua, oficializó la entrega de la cancha sintética del barrio Las Brisas, en la comuna 7, luego de una intervención que permitió su recuperación total.

La obra contempló el cambio completo del tapete sintético y la adecuación del sistema de desagües, trabajos fundamentales para garantizar mejores condiciones de uso, mayor durabilidad del escenario y seguridad para los niños, jóvenes, clubes y escuelas deportivas que diariamente encuentran en el deporte una oportunidad de formación, integración y aprovechamiento del tiempo libre.

Esta intervención hace parte de los recursos del crédito aprobado por $80 mil millones, de los cuales $3.500 millones fueron destinados a la recuperación de 11 canchas sintéticas públicas del municipio, con el propósito de devolverle a la ciudadanía escenarios deportivos que por años estuvieron deteriorados o sin las condiciones adecuadas para su funcionamiento.

Durante la entrega oficial, la comunidad disfrutó de una jornada deportiva con la participación de las escuelas de formación de la Secretaría de Deporte y Recreación, clubes deportivos, un torneo de penaltis y la entrega de implementación deportiva, reafirmando el compromiso de la Administración Municipal con el fortalecimiento del deporte de base.

“Nos comprometimos a invertir los recursos públicos en el mejoramiento no solamente de aquí las brisas, si no de todas, mejoramos Candido la 51, mejoramos parque mirador mejoramos canaima, mejoramos, puertas de sol y entregamos una cancha nueva en alamos norte, todo los escenarios deportivos, cuando nosotros llegamos estaban destruidos, nos comprometimos y esto nos es discurso estos son acciones reales”, afirmó el alcalde de Neiva Germán Casagua Bonilla.

Con la recuperación de este escenario, más de 1.500 niños y jóvenes se beneficiarán directamente, contando ahora con un espacio renovado para entrenar, competir, compartir y crecer alrededor del deporte.

La Alcaldía de Neiva, a través de la Secretaría de Deporte y Recreación, avanza además en inversiones para recuperar más escenarios deportivos en diferentes sectores de la ciudad, entre ellos Peñón Redondo, Cándido de la 51, Cándido de la calle 27, Puertas del Sol, Canaima y Parque Mirador del Sur, consolidando una apuesta integral por la dignificación de los espacios públicos deportivos.

El propósito es seguir recuperando escenarios para la vida, el deporte y la convivencia, llevando obras que impactan directamente a las comunidades y contribuyen a la construcción de una Neiva más activa, segura y con más oportunidades para sus nuevas generaciones.