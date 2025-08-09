Senado crea comisión para seguimiento de acuerdos con arroceros, iniciativa liderada por el senador González Villa

El Senado hará seguimiento a los acuerdos con los arroceros, propuesta liderada por el senador Carlos Julio González Villa. La comisión verificará el cumplimiento de compromisos, participará como garante legislativo y propondrá soluciones estructurales a la crisis del sector.

El Senado de la República, oficializó la creación de la Comisión Accidental de Seguimiento a los Acuerdos con los Arroceros, mediante la Resolución No. 013 de 2025.

Esta decisión surge tras la aprobación de la solicitud elevada por el senador Carlos Julio González Villa, quien además fue designado como coordinador de la comisión.

La comisión tendrá como funciones principales hacer seguimiento a las mesas de negociación de 2024 y 2025, garantizar el cumplimiento de compromisos adquiridos, servir como canal de interlocución con las regiones, y proponer acciones legislativas y políticas que apunten a una solución estructural de la crisis del sector arrocero.

“Esta es una de las acciones resultado de nuestro trabajo en favor de los productores del campo. Este Congreso tiene una responsabilidad histórica con nuestros campesinos y con la seguridad alimentaria del país”, manifestó el senador González Villa, coordinador de la comisión.

La Mesa Directiva del Senado destacó la importancia de este espacio para asegurar respuestas efectivas y diálogo continuo entre el Gobierno Nacional y los productores de arroz.

La comisión está integrada también por los senadores Esperanza Andrade, Jael Quiroga, Alirio Barrera, Oscar Barreto, Ana Paola Agudelo, Miguel Barreto, Sonia Bernal y Richard Fuelantala.