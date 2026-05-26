Semana de inscripciones de las candidatas al Reinado Departamental y Nacional del Bambuco en el 65 Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro

La Gobernación del Huila, por medio de la Secretaría de Cultura Departamental y bajo la operación de Corposanpedro, da inicio oficial a la semana de inscripciones de las candidatas del Reinado Departamental y Nacional del Bambuco, del 65° Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro.

Los días de inscripción irán del 26 al 30 de mayo con horarios entre las 8:00am a 5:00pm en la Plaza de Banderas de la Gobernación del Huila, escenario que durante estos días se convertirá en el epicentro del folclor el cual recibirá a candidatas, medios de comunicación, delegaciones y visitantes que disfrutarán de comparsas, muestras artísticas, gastronómicas y expresiones culturales.

Durante la semana, las candidatas tendrán la oportunidad de compartir con medios de comunicación, autoridades y público en general, dejando en evidencia el talento, carisma y sentido de pertenencia que las acompañará durante la programación oficial del certamen.

Cada acto de inscripción representa una auténtica celebración cultural, donde las aspirantes oficializan su participación ante el público, destacando las tradiciones y raíces que cada una representa, mientras el Gobierno Departamental continúa fortaleciendo y preservando las costumbres que han convertido al Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro en una de las fiestas folclóricas más importantes de Colombia.

La Gobernación del Huila, a través de la Secretaría de Cultura Departamental y bajo la operación de Corposanpedro, extiende la invitación a los medios de comunicación, delegaciones y público en general para acompañar las jornadas de inscripción de las candidatas al Reinado Departamental y Nacional del Bambuco, y hacer parte de esta gran celebración cultural porque gracias al entusiasmo y acompañamiento de ustedes, las candidatas vivirán momentos inolvidables en medio de la tradición, oficializando su participación en la máxima fiesta cultural de los huilenses.

Finalmente, el Gobierno Departamental ratifica su compromiso con el fortalecimiento de la identidad cultural del Huila e invita a propios y visitantes a disfrutar de la programación del 65° Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro, que se llevará a cabo del 12 al 29 de junio.