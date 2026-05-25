Franco y Meza y Doble Anís, abrieron el festival

Huilense que se respete y se sienta orgulloso de su origen ama profundamente la cultura y las tradiciones de nuestro departamento.

Fui invitado por el gerente comercial de la empresa distribuidora del aguardiente Doble Anís al lanzamiento de la botella conmemorativa del 65.º Festival de San Juan y San Pedro, así como a la presentación de la camisa oficial de la firma Franco y Meza; evento realizado en el parque de la música Jorge Villamil Cordovez.

El espectáculo, que inició con una cuota de humor, continuó con una majestuosa puesta en escena en la que participaron cerca de cuatrocientos bailarines; además de la presentación de la maravillosa Banda Sinfónica del departamento y el show de un artista nacional.

Lo primero y lo último podrían considerarse simples arandelas. Sin embargo, el homenaje al Festival del Bambuco, al sanjuanero, a Anselmo Durán Plazas, a las reinas y sus parejos, a las artesanas y artesanos que confeccionan los hermosos trajes típicos, al rajaleña y, en general, a las expresiones autóctonas de nuestro territorio, terminó convirtiéndose en el verdadero plato fuerte de la noche. Un espectáculo capaz de erizar la piel e, incluso, provocar una especie de taquicardia colectiva entre los asistentes.

Más que felicitar a Franco y Meza y a Doble Anís por este significativo aporte al folclor opita, quiero agradecerles el enorme esfuerzo realizado para exaltar el sentir huilense. Tengo la sensación de que, con este magnífico evento, se dio apertura al sexagésimo quinto Festival de San Juan y San Pedro en el Huila.

Eventos folclóricos de esta envergadura y majestuosidad son los que se deberían realizar cada año en nuestra tierra.

¡Que viva el Huila y su folclor!

Adenda:

Dijo alguna vez el Nobel de Literatura José Saramago: “La vida es como los cuadros; conviene mirarlos cuatro pasos atrás”.

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Por: Hugo Fernando Cabrera – hfco72@gmail.com

X: @Hufercao04