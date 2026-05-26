«Boquita Salá», renace en una nueva versión inspirada en el legado de Pacho Galán

Tato Marenco revive la esencia inmortal de “Boquita Salá” en está versión, mientras Anita Vergara la interpreta con una voz majestuosa, ambos honrando la historia de amor y nostalgia que inspiró al maestro Pacho Galán.

Hay canciones que nacen para convertirse en éxitos. Y hay otras que nacen desde el alma, atravesadas por el amor, la pérdida y la esperanza. “Boquita Salá” pertenece a esas obras eternas que no solo se escuchan: se sienten.

Hoy, cincuenta años después de su histórica grabación junto a la legendaria Billo’s Caracas Boys en 1975, esta emblemática composición del maestro Pacho Galán renace en una nueva versión que honra su esencia y acerca su legado a las nuevas generaciones. Este jueves 28 de mayo, el histórico Hotel El Prado será escenario de la premier exclusiva de esta nueva interpretación de “Boquita Salá”, una producción que une generaciones y sensibilidades musicales en torno a la memoria del maestro.

La premier para invitados especiales y medios de comunicación estará a cargo de la cantante Anita Vergara y el reconocido productor Tato Marenco, quienes, junto al bajista y coordinador musical Hermys Jiménez y la Orquesta de Pacho Galán, rendirán un homenaje sonoro, que conserva el alma del clásico, proyectándolo hacia la actualidad con nuevos arreglos, texturas contemporáneas y una interpretación cargada de emoción.

Fanático del flamenco, el productor y arreglista Tato Marenco, encontró en este género el lenguaje ideal para expresar el dolor y la nostalgia de la historia de Carmen Gravinni. Partiendo del porro original de Pacho Galán, se alejó de la versión comercial de Billo’s Caracas Boys para crear una nueva con un arreglo de big band más elegante, profundo y contemporáneo, enriquecido con nuevas letras, una intro de piano y la voz majestuosa de Anita Vergara acompañada de una sección de saxofones, trompetas, trombones y el clarinete de Marenco, sumando coros y pregones que revitalizan la obra sin perder la esencia de su origen.

La dupla caribeña conformada por Anita Vergara y Tato Marenco —quienes alcanzaron una nominación al Latin Grammy 2025 con la canción “Ella” en la categoría Mejor Canción de Raíces— unen ahora su talento para darle nueva vida a este clásico colombiano. Este proyecto cuenta además con el respaldo profundamente emotivo de Oveida Galán Ruge, heredera del legado de Pacho Galán, quien no solo custodia la memoria artística de su abuelo, sino también la carga humana, sentimental y familiar que habita en cada una de sus composiciones, velando para que el alma del maestro siga viva en cada acorde y cada palabra.

Para la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, – SAYCO – el maestro Pacho Galán representa uno de los pilares fundamentales del folclor colombiano y un símbolo eterno de la riqueza musical del país. Reconocido como el “Rey del Merecumbé”, revolucionó la música tropical al crear ritmos que transformaron la identidad sonora del Caribe. Como socio de SAYCO, el maestro Galán encarnó el talento, la creatividad y la grandeza cultural que dignifican la labor autoral y fortalecen el patrimonio musical de la nación.

Hay legados que no se transmiten únicamente por sangre, sino también por sensibilidad, respeto y vocación. El maestro Pacho Galán dedicó su vida a construir un sonido capaz de trascender generaciones, y hoy ese legado encuentra en Anita Vergara y Tato Marenco, dos portavoces comprometidos en mantener viva su esencia y proyectarla hacia nuevos tiempos. “Boquita Salá” no es solamente un homenaje: es el instante en que la tradición vuelve a respirar a través de la música en está versión.