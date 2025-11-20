Política

Sede de la ESAP en Neiva se destraba, luego de debate en el Senado

Un debate de control político liderado por el senador Pedro Flórez en la Comisión Sexta, logró establecer compromisos para destrabar y avanzar en la ejecución de la obra de la sede de la ESAP en Neiva, abandonada desde hace 14 años.

Durante la sesión, a la que asistieron los senadores de la Comisión, representantes de la comunidad académica del Huila, los citados, el director de la ESAP, Jorge Iván Bula, y la presidenta de Enterritorio, Esmeralda Molina, confirmaron que ya cuentan con los recursos para cerrar financieramente el proyecto y garantizar su terminación.

La obra, que pasó de costar $7.600 millones en 2013 a más de $32.000 millones, tiene hoy $17.700 millones disponibles y recibirá una adición en los próximos días de $15.574 millones para completar su financiamiento.

Las entidades se comprometieron a modificar el convenio vigente antes de finalizar el año, incorporar cláusulas penales y firmar una nueva acta de inicio para reactivar las obras a comienzos de 2026.

El senador Flórez pidió declarar la sede como obra de alta prioridad y anunció una mesa técnica de alto nivel en Neiva el próximo 28 de noviembre, a la que asistirá el Director de la ESAP y la Presidenta de Enterritorio, y presentará públicamente el cierre financiero y el cronograma de ejecución ante estudiantes, veedores y autoridades locales.

