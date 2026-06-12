Se amplia el plazo para inscripciones a la convocatoria de formación del SENA

El SENA abrió la tercera convocatoria de formación del presenta año, con plazo del 05 al 11 de junio, ofreciendo más de 50 programas de formación distribuidos en los cinco centros de la regional Huila, ubicados en Neiva, Campoalegre, Garzón, La Plata y Pitalito.

La oferta está dirigida a colombianos residentes en el país y ciudadanos extranjeros con situación migratoria definida, quienes podrán postularse a programas de formación en cinco niveles: Auxiliar, Operario, Técnico, Tecnólogo y Profundización Técnica, diseñados para fortalecer competencias laborales, mejorar las oportunidades de empleabilidad y responder a las dinámicas actuales de los diferentes sectores económicos.

En total, son más de 50 programas de formación que buscan fortalecer las competencias de los huilenses y generar mayores oportunidades de acceso al empleo, el emprendimiento y el desarrollo económico de la región.

La oferta incluye programas en áreas como administración, tecnología, industria, construcción, salud, agroindustria, sistemas, mercadeo, logística, gestión ambiental y gastronomía, entre otras.

En Neiva, los aspirantes podrán acceder a programas técnicos como Integración de Contenidos Digitales, Servicios de Barismo, Salud Pública, Asistencia Administrativa, Asesoría Comercial, Cocina y Operación de Maquinaria Pesada para Excavación. Asimismo, se ofertan tecnologías en Gestión Administrativa, Gestión Contable y Financiera, Electricidad Industrial, Gestión Comercial de Negocios Verdes, Gestión de Redes de Datos y Mantenimiento Electromecánico Industrial.

Por su parte, Campoalegre contará con programas enfocados en microbiología, biotecnología, sistemas integrados de gestión y procesamiento y conservación de alimentos.

En Garzón se destacan programas relacionados con análisis y desarrollo de software, gestión documental, producción y sistemas integrados de gestión, mientras que en La Plata se ofertarán programas en enfermería, pastelería, construcción de edificaciones, mercadeo, software y gestión contable.

Para el sur del departamento, el Centro de Formación Agroindustrial de Pitalito dispondrá de programas en monitoreo ambiental, recursos humanos, servicios farmacéuticos, integración de contenidos digitales, gestión administrativa, prevención y control ambiental, supervisión de ventas y construcción de infraestructura vial, entre otros.

¿Cómo inscribirse?

Las personas interesadas deben realizar previamente su registro en la plataforma institucional:

1. Ingresar a betowa.sena.edu.co

2. Seleccionar la opción Registrarse.

3. Diligenciar la información solicitada del documento de identidad.

4. Verificar los datos registrados.

5. Aceptar los términos y condiciones.

6. Finalizar el proceso para quedar habilitado en el sistema de oferta e inscripción.

Fechas clave de la convocatoria

• Aplicación de prueba web Fase I: 16 y 17 de junio de 2026.

• Consulta de resultados: 2 de julio de 2026.

• Matrículas: del 6 al 17 de julio de 2026.

• Inicio de formación: 21 de julio de 2026.

El SENA recuerda a la ciudadanía que todos sus programas, servicios y procesos de formación son completamente gratuitos y no requieren intermediarios para acceder a ellos.

Para conocer la oferta completa, los requisitos y la documentación requerida, los interesados pueden seguir las redes sociales oficiales de @SenaHuila en Facebook, Instagram y X, donde encontrarán información actualizada sobre esta convocatoria y las próximas oportunidades de formación.