SAYCO une al país en honor a los compositores rindiendo homenajes en el mes del artista colombiano

En conmemoración del Mes del Artista Nacional, SAYCO se honra en celebrar a los apasionados creadores que, con su talento, enriquecen la cultura musical de Colombia.

Este año, las festividades comenzarán el 9 de octubre en la Regional Córdoba y se extenderán hasta el 20 de noviembre en Bogotá, llegando a las 22 regionales SAYCO en todo el país, llevándole alegría, música y reconocimiento a nuestros artistas.

Durante estas jornadas, diversas regionales organizarán homenajes especiales a grandes baluartes de la música colombiana que han dejado una marca imborrable en la historia cultural del país. En la Regional Atlántico, con sede en Barranquilla, se entregarán placas honoríficas a destacados maestros por su invaluable contribución al patrimonio musical colombiano: Daniel Celedón, Chelito de Castro, Jorge Valbuena, Richard Daza, entre otros. Además, se rendirán homenajes póstumos a José Vásquez Castillo y Rafael Campo Miranda, en reconocimiento a su legado.

En Antioquia, Valle, Eje Cafetero y Meta, SAYCO destacará la labor de compositores y artistas que han enriquecido el patrimonio sonoro con su obra y talento. En las regionales de Sucre, Chocó, Casanare, Santa Marta, Tolima, Huila, Santander, Arauca, Bolívar, Nariño, Riohacha, Cesar y San Juan, se reconocerá la importancia de sus autores y sus contribuciones a la cultura nacional honrando la creatividad que fortalece el sentido de identidad y pertenencia en cada rincón de Colombia.

Estas celebraciones contarán con la presencia de nuestro Presidente, Rafael Manjarrez; el Gerente General, César Ahumada; y el Director Societario, Jorge Vizcaíno, quienes enfatizan que estas festividades representan la esencia de SAYCO: un espacio para honrar, celebrar y rendir tributo a nuestros autores y compositores nacionales. Con esta agenda, la Sociedad reafirma su compromiso de reconocer, exaltar y valorar a quienes, con su creatividad y legado, siguen construyendo la memoria cultural de Colombia.

El Gerente General de SAYCO, César Ahumada, expresó en un comunicado que en el contexto de la celebración nacional del Mes del Compositor: “Quiero extender un saludo lleno de respeto, admiración y gratitud a todos nuestros socios: los compositores que, con su arte, dan vida al alma musical de Colombia. Desde la gerencia que tengo el honor de liderar, y junto a todo el equipo de SAYCO, reafirmamos nuestro compromiso con cada uno de ustedes. Trabajamos con empeño, transparencia y responsabilidad para fortalecer nuestra entidad, proteger sus derechos y alcanzar nuestros objetivos institucionales. En nombre del equipo administrativo y en el mío propio, reciban un cordial saludo y nuestras felicitaciones. ¡Feliz Mes del Compositor!”.

Por su parte, Jorge Vizcaíno, Director Societario de SAYCO, manifestó que esta celebración es una ocasión de fiesta en la que los verdaderos protagonistas son los socios expresando: “Estamos de fiesta y ustedes son los grandes protagonistas. Desde la Dirección Societaria de SAYCO queremos que este Mes del Compositor se celebre como se merece: con alegría, música y buenas compañías. Los invitamos a disfrutar de las actividades organizadas en nuestras 22 regionales, donde el equipo de cada sede los espera con los brazos abiertos para compartir momentos llenos de talento y reconocimiento. ¡Es momento de reencontrarnos, celebrar y disfrutar como solo nosotros sabemos hacerlo! ¡Todos a celebrar!”.