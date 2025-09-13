SAYCO refuerza su compromiso con el talento urbano en Nación Hip Hop 2025

La Sociedad de Autores y Compositores de Colombia –SAYCO– reafirma su compromiso con la protección y el fortalecimiento del talento colombiano en la escena musical urbana, participando activamente en el evento ‘Nación Hip Hop’, que se llevará a cabo el próximo viernes 19 de septiembre en la Bodega COMFAMA, Barrio El Perpetuo Socorro en Medellín.

Este importante encuentro, organizado por ONErpm y ElPauer, busca promover la visibilidad, formación y proyección de artistas de las diversas subculturas urbanas. Con un enfoque en géneros como el Hip Hop, Trap, Reggaetón y RnB, ‘Nación Hip Hop’ se posiciona como una plataforma internacional que conecta talentos emergentes y consolidados con audiencias globales y redes profesionales.

La participación de SAYCO en este evento es fundamental para fomentar el conocimiento sobre los derechos de autor y la gestión legal de obras musicales, aspectos cruciales para el crecimiento profesional de los artistas urbanos. Durante la jornada, representantes de SAYCO, incluyendo al Director de Planeación y Calidad, Julio Rojas y al abogado experto en derechos de autor, Giancarlo Marcenaro, participarán en actividades académicas, paneles de discusión y conversatorios junto a representantes de Lumen Legal y One Publishing expertos del sector. Su presencia tiene como objetivo orientar, capacitar y acompañar a los nuevos talentos en su desarrollo artístico y legal.

Nación Hip Hop ofrecerá un espacio de encuentro donde se realizarán showcases en vivo, talleres formativos, paneles, songcamps colaborativos y activaciones culturales. La entrada es gratuita hasta completar aforo, y los interesados pueden registrarse a través de las redes sociales de ONErpm y ElPauer.

El evento busca crear una red de colaboración, promover la cultura urbana como una expresión legítima y transformadora, y fortalecer la escena musical colombiana en el contexto internacional.