Sabor, música y gastronomía, en el Festival de Música del Pacífico «Petronio Álvarez»

Entre los días 13 al 18 de agosto de 2025, la ciudad de Cali se viste de danza, música, gastronomía y de las diversas tradiciones y costumbres que dan identidad a la zona pacífica colombiana, durante la celebración de la edición 29 del Festival de Música del Pacífico “Petronio Álvarez”, cuyo escenario principal es la Unidad Deportiva Alberto Galindo, que puede recibir a alrededor de 600.000 personas.

Habitantes de la ciudad y turistas, durante estos días podrán disfrutar de todas aquellas expresiones que identifican y honran el legado del Pacífico Colombiano, destacando las raíces afrocolombianas.

Desde la primera edición, cuando se rindió homenaje a la vida y obra del compositor y cantante, Petronio Álvarez, nativo de Buenaventura, el Festival ha adquirido mayor relevancia al año tras año quedar guardado en la memoria no solo de los caleños sino de Colombia, porque a Cali, ciudad protagonista del evento, llegan turistas no solo nacionales sino internacionales que se contagian de la alegría, el sabor y energía que tiene la población de esta región del país.

El Festival es un espacio en el que artesanos, artistas, músicos, cocineros, diseñadores de moda afro, se convierten en su atractivo principal porque es la oportunidad para mostrar el talento existente y conocer en este grandioso encuentro, la riqueza existente en este pedazo de suelo colombiano.

El espacio para la realización del Festival, tiene zonas que identifican cada una de las actividades que en el marco del mismo se desarrollan, como: el escenario principal que es el corazón del festival en donde hacen presencia las agrupaciones en competencia y los conciertos más relevantes del festival; el sector de cocinas vivas, que permite saborear los diversos platos tradicionales en tiempo real y se puede aprender conversando con los cocineros.

Importante también el mercado de artesanías, en el que se puede conseguir joyería en filigrana, tejidos en fibra y una gama de piezas exclusivas elaboradas por artesanos locales. Así mismo, la zona académica y ambiental, permite las charlas, talleres y muestras educativos sobre la sostenibilidad y biodiversidad del pacifico.

Por destacar, el pueblito del pacífico que llama la atención porque muestra la forma de vida tradicional con casas de palafito (viviendas donde los pilares son simples estacas de casas sobre el agua) y da a conocer actividades pedagógicas para toda la familia. Se pueden igualmente visitar las áreas determinadas para danza, moda afro, cuenteros y presentaciones espontaneas.

Se podrá disfrutar de 52 agrupaciones concursantes y más de 17 artistas invitados que harán presencia en la tarima principal y cinco modalidades musicales: Marimba y cantos tradicionales, Chirimía de flauta, Chirimía de Clarinete, Modalidad libre y Violines caucanos.

Del mismo modo, la tarina principal será el espacio que recibirá agrupaciones invitadas nacionales e internacionales que enaltecen el legado de la región, a través de fusiones contemporáneas, proyectos experimentales y homenajes sinfónicos.

El Festival, es organizado por la Secretaría de Cultura y bajo el lema “La Casa Grande del Pacífico” y permite visibilizar, dignificar y celebrar las manifestaciones culturales afrocolombianas.

Sobre el Afiche del Festival

Es una obra de la artista caleña Flor de Ébano, cuyo nombre artístico es Florence Antonia Gómez Quintero, titulado como «Semilla Ancestral», con el que se rinde homenaje a la maestra Maura de Caldas y a la riqueza cultural del Pacífico colombiano.

Dentro del afiche se aprecia a un niño sosteniendo una planta que representan la semilla del conocimiento y la transmisión de tradiciones. Una adolescente y un hombre mayor, que identifican músicos tocando instrumentos típicos como la marimba y el cununo y el manglar, destaca el ecosistema vital y protector de la región.

La programación por días se puede conocer a través de las redes oficiales de la Secretaría de Cultura: @Caliculturacol (Instagram).

Para quienes asistan a las diversas actividades del festival, se recomienda una buena hidratación debido a los calores intensos que por estos días hay en la ciudad, usar calzado cómodo, en lo posible llegar temprano y tener a la mano el mapa oficial de la ciudadela