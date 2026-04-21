Estudiantes del Huila protagonistas del ‘Spelling Bee Contest’

Este 24 de abril, en el municipio de Garzón, se llevará a cabo la final del 1st Spelling Bee Contest, un concurso de deletreo de palabras en inglés, popularizado en Estados Unidos y expandido globalmente, donde los participantes deben decir en voz alta, letra por letra, la ortografía correcta de palabras con niveles de dificultad crecientes.

A este certamen vienen participando más 130 estudiantes y 70 docentes de las instituciones educativas del Huila, de los cuales 37 estudiantes clasificaron a la gran final.

Avanza el primer concurso de Spelling Bee que promueve el aprendizaje del inglés entre los estudiantes de las instituciones oficiales del Huila. El certamen hace parte de un convenio entre el Gobierno Huila Grande y la Universidad Surcolombiana.

Ya se cumplió una segunda ronda clasificatoria el pasado viernes 17 de abril, en un encuentro desarrollado en el nuevo edificio de Educación de la Usco. Así mismo, la primera ronda se llevó a cabo el 10 de este mes en el municipio de Pitalito. La final, se realizará en la IE Simón Bolivar del municipio de Garzón este viernes 24 de abril.

El objetivo principal es fortalecer habilidades fundamentales como la pronunciación, la escucha, la escritura, ampliación del vocabulario y la confianza en el dominio de un segundo idioma, específicamente el inglés. Así lo señaló Maidy Alexandra González, Líder de Formación Docente y Bilingüismo de la Secretaría de Educación del Huila.

“Hemos tenido una excelente participación de nuestros jóvenes de los grados 9, 10 y 11, provenientes de diversas instituciones educativas de los municipios de La Argentina, Acevedo, El Agrado, Garzón, Gigante, Guadalupe, Isnos, Palestina, El Pital, Saladoblanco, San Agustín, Suaza, Tarqui, Timana, Teruel, Íquira, Hobo, La Plata, Colombia, Tesalia, Rivera y Tello”, destacó la funcionaria.

“En la última ronda participaron 45 estudiantes y clasificaron 18 talentosos jóvenes para la final que llevaremos a cabo este próximo viernes. El objetivo de este primer concurso de ortografía y deletreo de palabras, es fomentar el proceso de aprendizaje del inglés entre niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Motivamos a los estudiantes a expandir su vocabulario y a comprender la estructura fonética de un nuevo idioma de una manera amigable y competitiva”, complementó.

Reacciones de la comunidad

“Muchas gracias por estos espacios de aprendizaje, porque procuran mejorar las habilidades comunicativas de nuestros estudiantes”, Angélica Belalcázar Chavez, docente de inglés de la institución educativa Gallego del municipio de La Plata.

“Gracias al gobierno departamental y a la Usco por estas iniciativas que nos refuerzan el bilingüismo en los estudiantes, algo muy necesario para nuestro futuro”, Mía Valery Marquez Ocampo, estudiante de la IE José Reynel Cerquera, del municipio de Palermo.