Rodrigo Amaya Culma unifica masivos respaldos en el centro y occidente del Huila

En encuentros estratégicos en el centro y occidente del Huila, el candidato a la Cámara de Representantes selló compromisos con sectores rurales, empresariales, deportivos, profesionales y sociales.

La correría del fin de semana del candidato a la Cámara, Rodrigo Amaya Culma, inició en el municipio de Garzón, donde logró congregar a la columna vertebral de su campaña, un selecto grupo de 300 líderes que representan el pulso de los corregimientos, gremios y sectores sociales de la ‘Capital Diocesana’.

El equipo central citó a sus líderes más representativos, multiplicadores que, según los cálculos de la campaña, garantizan un piso de votación sólido mediante un trabajo coordinado que busca blindar el municipio para el día electoral.

Para los asistentes, el valor de Amaya reside en la renovación y en su capacidad de gestión demostrada. Rigoberto Gaitán, líder del corregimiento El Paraíso, fue enfático en indicar que “es una persona joven y con muchas capacidades. Es lo que necesitamos en el Huila, alguien nuevo que haga las cosas diferente”.

El Pital firme a la Cámara

Posteriormente, el candidato visitó El Pital, donde se reunió con el equipo político del excandidato a la alcaldía, Yovani Noriega y, más tarde, con el excandidato a la Asamblea del Huila, José Luis Chaux, en la vereda San Joaquín. Durante el encuentro, revisaron los avances de proyectos liderados por el exdiputado en la región, como la recuperación del tramo vial hacia el municipio de Tarqui.

“Queremos agradecer a nuestro amigo Rodrigo Amaya Culma por visitar la vereda San Joaquín, agradecerle la gestión y el apoyo que nos han venido brindando para el progreso de EL Pital”, expresó el también exconcejal.

Unión en Gigante

Continuando con su recorrido por el centro del Huila visitó el municipio de Gigante, en donde tuvo una jornada de diálogo muy productiva, primero, en el corregimiento Río Loro, y posteriormente con cerca de 400 personas, entre ellas madres comunitarias, campesinos, víctimas del conflicto, mineros y personas afectadas por El Quimbo.

Allí, en compañía del joven líder ambientalista, Orlando Moya, el candidato a la Cámara por el Partido Liberal con el número L103, reafirmó su compromiso con la integración regional. Para el garzoneño, el respaldo recibido trasciende colores políticos y se enfoca en un objetivo común de progreso.

Nátaga responde

Continuando con su agenda, el exdiputado visitó el municipio de Nátaga, en el occidente del Huila, allí, se reunión con más de 100 personas líderes, madres cuidadoras, campesinos y jóvenes, quienes se comprometieron a unir esfuerzos para impulsar iniciativas para el desarrollo vial, el fortalecimiento productivo, la generación de empleo y bienestar comunitario.

Consolidación de equipos

Para finalizar su recorrido realizó encuentros con líderes y presidentes de Junta de Acción Comunal de los municipios de Altamira, Suaza y Gigante, en donde logró consolidar apoyos de excandidatos a la Alcaldía, Concejales, exconcejales, presidentes JAC, y sectores productivos que ven en las propuestas de Amaya Culma una oportunidad de progreso para el centro del Huila.

“Estamos muy agradecido de lo que hemos logrado este fin de semana en el centro y occidente del Huila, son muchas las personas que hoy nos brindan su apoyo, su confianza y amistad. Hemos entendido que es el momento de trabajar unidos por el departamento, sin mezquindades políticas, enfocándonos en lo verdaderamente importante que es el bienestar y progreso del Huila”, concluyó el candidato.