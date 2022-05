Rodolfo en Neiva

A dos semanas de llevarse a cabo la primera vuelta presidencial, por fin llega el próximo jueves 19 de mayo el candidato presidencial Rodolfo Hernández, quien arribará a Neiva procedente de Ibagué, considerado el fenómeno electoral por expertos nacionales e internacionales.

A pesar de que los diferentes sondeos de opinión lo ubican tercero y lo descartan de plano que no alcanzará a pasar a la segunda vuelta, me atrevo a afirmar que el Exalcalde Bucaramanga no hay que sacarlo del radar político dadas los multitudinarios recibimientos que ha venido recibiendo a lo largo y ancho de las ciudades colombianas, donde acude por invitaciones que le realizan miles de familias que están hastiadas de la forma como han manejado los destinos del país.

Sus propuestas han impactado positivamente la mentalidad de los colombianos, dado su carisma y su impronta personal que se condensa en las propuestas que se cristaliza en los corazones porque van directamente a plantear soluciones radicales para contrarrestar las múltiples problemáticas que padece la sociedad colombiana.

Sin nombrar a nadie, y sin afectar la imagen de sus contradictores, no provoca una polarización ideológica, lo cual le hace merecedor de un reconocimiento de todos los sectores políticos que militan en otros movimientos, por la forma franca y directa como expresa sus ideas y que empieza a modificar los ideales y los afectos para respaldarlo en la próxima contienda electoral.

Así las encuestas lo ubiquen de tercero, puede ser la sorpresa política del momento. El total de encuestas utilizadas por las diferentes empresas que realizan los sondeos de opinión, nunca sobrepasan de las 2000. La última publicada esta semana por el Canal RCN, solo utilizó 1.232.

Absurdo de un total de 22 millones de votantes en el país. Y lo que vemos través de los medios de comunicación, son otra cosa. Son las apoteósicas recepciones que se observan cuando arriba este candidato. Pero, Rodolfo les puede aguar la fiesta a todos. Que tal que Rodolfo les gane en la primera vuelta. Como sería la alegría y la desilusión para el resto de los sectores políticos del país.

Podemos inferir lo siguiente y con el respeto de los lectores: Petro no gana en la primera vuelta. Si Fico es segundo, el presidente es Fico en la segunda vuelta. Si Petro quiere ser presidente, debe ganar en la primera vuelta. Pero si Petro y Rodolfo pasan a la segunda vuelta, el presidente es Rodolfo.

Y que tal esta sorpresa. Si Fico y Rodolfo llegan a la segunda vuelta, el presidente es Rodolfo. Lo anterior lo expresamos por el crecimiento que ha tenido Fico en las reuniones multitudinarias que ha tenido en las diferentes capitales del país. Además, el fortalecimiento de su campaña con la llegada del médico huilense Rodrigo Armando Lara Sánchez, ha permitido que se disparen los guarismos electorales, así no lo reconozcan sus contradictores.

Ha sido muy importante su aporte intelectual, carismático y con unas altas calidades humanas que lo han convertido en un líder nacional de alta envergadura, así muchos coterráneos no lo quieran aceptar. Pero la realidad es esa. No podemos descartar esta posibilidad política.