Rivera impulsa el talento agrícola con el II Concurso Cacao de Oro Riverense

El municipio de Rivera reafirmó su compromiso con el campo y con sus agricultores al llevar a cabo la segunda edición del Concurso Cacao de Oro Riverense, una iniciativa que busca visibilizar el talento y la calidad del cacao cultivado en el municipio, fortaleciendo la identidad agrícola y el orgullo campesino.

El evento, impulsado por la Administración Municipal que lidera el alcalde Luis Humberto Alvarado Guzmán, se desarrolló en articulación con el SENA, institución que garantizó la rigurosidad técnica del proceso de evaluación, desde la selección física de las muestras hasta la cata sensorial del licor y chocolate.

De las 50 muestras presentadas, cinco llegaron a la fase final, donde se coronó como ganador Venancio Córdoba Villalba (vereda La Honda), seguido por Fanny Garaviz Quitián (vereda Los Medios) y Liliana Fernanda Losada (vereda Riverita).

“Este es un homenaje al trabajo silencioso de nuestros campesinos, a su constancia y al amor por la tierra. En ellos está el verdadero oro de Rivera”, manifestó el alcalde Luis Humberto Alvarado Guzmán, quien reiteró que continuará impulsando programas que fortalezcan la producción agrícola del municipio.