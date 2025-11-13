Representante Leyla Rincón, denuncia afectación ambiental en el humedal urbano Los Colores – “El Chaparro”

La representante a la Cámara por el Huila, Leyla Marleny Rincón Trujillo, denunció ante la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, la Secretaria de Ambiente y la Personería de Neiva, presuntas afectaciones al Humedal Los Colores – “El Chaparro”, ocasionadas por labores de rocería y remoción de vegetación dentro de su ronda de protección ambiental.

Según reportes de la comunidad, las actividades habrían sido ejecutadas por la empresa Ciudad Limpia S.A. E.S.P., bajo la supervisión de Las Ceibas E.S.P. y la Secretaría de Medio Ambiente de Neiva, y se extendieron a zonas catalogadas como Áreas de Preservación y Protección Ambiental en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio.

“La vegetación de la ronda cumple funciones esenciales de regulación hídrica, control de erosión y refugio para aves, reptiles y anfibios. Su remoción afecta directamente la integridad ecológica del humedal”, señaló la congresista.

La denuncia documenta impactos ambientales como la eliminación de cobertura vegetal nativa, desplazamiento de fauna silvestre, compactación del suelo y proliferación de roedores, además de la presencia creciente de buchón de agua (Eichhornia crassipes), cuya expansión podría alterar la calidad hídrica y el equilibrio del ecosistema. Ante la situación, la representante solicitó a la CAM:

Realizar una visita técnica de verificación en los sectores intervenidos.

Restringir las rocerías mecánicas dentro de la ronda de protección.

Implementar un plan de revegetación con especies nativas.

Adoptar medidas de control técnico del buchón de agua, con monitoreo de calidad.

Socializar los resultados del seguimiento con la comunidad.

“No se trata de señalar culpables, sino de proteger un ecosistema vital para Neiva y de exigir que las labores de mantenimiento urbano se ajusten a la normativa ambiental vigente”, concluyó Rincón Trujillo.

El Humedal Urbano Los Colores – “El Chaparro”, incorporado en el POT mediante el Acuerdo 026 de 2009 y con Plan de Manejo Ambiental adoptado por la CAM en el Acuerdo 012 de 2019, hace parte de la estructura ecológica principal del municipio y constituye un hábitat estratégico para especies de fauna y flora nativas.

