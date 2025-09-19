¿Quién responde por los muertos Mesa de Asociaciones de Usuarios y Pacientes Colombia

En relación con el reciente informe de la Contraloría que revela alarmantes cifras de la Nueva EPS, la Mesa de Asociaciones de Usuarios, que representa a la mayoría de los afiliados de las EPS y Pacientes Colombia, movimiento que reúne a más de 200 asociaciones de pacientes en todo el territorio nacional, hacen un llamado urgente a que se tomen medidas inmediatas que frenen el descalabro estructural y financiero que amenaza la calidad de vida y vida del 22 % de la población colombiana.

El pasivo de Nueva EPS podría alcanzar los 26 billones de pesos al cierre del 2025, según el informe de la Contraloría, escenario que no solo haría inviable la atención de 11,8 millones de afiliados, sino que amenaza con arrastrar a todo el sistema, poniendo en riesgo a millones de colombianos y profundizando la crisis financiera del sector.

Desde hace más de dos años alertamos a las entidades de Gobierno, organismos de control e instituciones encargadas sobre el inminente apagón del sistema de salud, enfatizando en que, si el Gobierno nacional no atendía con celeridad la crisis, se generarían miles de muertes evitables. Hoy esta advertencia es una realidad.

Aunque el sistema de salud ya presentaba fallas históricas que requerían especial atención, no se puede desconocer que en los últimos 3 años se agudizó la crisis por el abandono del Gobierno actual. Así quedó demostrado en el informe de la Contraloría en relación con la medida de intervención de Nueva EPS, ‘Lejos de mitigar los riesgos, dicha medida ha coincidido con un agravamiento en los principales indicadores evaluados -endeudamiento, anticipos, patrimonio y reservas técnicas—, lo que sugiere que los mecanismos implementados no han sido eficaces para corregir las deficiencias estructurales identificadas’.

“El remedio fue peor que la enfermedad, los usuarios de Nueva EPS no nos habíamos enfrentado a una situación de incertidumbre tan crítica. Hoy estamos sometidos al silencio administrativo de las organizaciones de Gobierno responsables y a un juego político que intensifica la pérdida del derecho fundamental a la salud. Lo que pedimos es ser tratados con dignidad”, indicó Esperanza Arias, presidente de la Asociación de Usuarios de Nueva EPS.

Las consecuencias son devastadoras: citas canceladas, interrupción de tratamientos, cierre de IPS por falta de pagos, talento humano en salud trabajando en condiciones precarias, aumento en el gasto de bolsillo, incremento de PQRs y tutelas, y lo más grave, pacientes falleciendo por la negación de servicios y medicamentos.

“Los hallazgos de la Contraloría no son más que un diagnóstico desgarrador de cómo la negligencia y la indiferencia de distintas entidades llevaron al colapso total del sistema de salud y a una crisis humanitaria sin precedentes. Lo que estamos viendo hoy con Nueva EPS es la punta de iceberg de lo que se avecina para millones de colombianos”, afirmó Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia.

¿Quién responde por las vidas perdidas?

Hablar de la crisis de Nueva EPS no es solo hablar de la deuda, lo primero son los pacientes. Por eso, desde la Mesa de Asociaciones de Usuarios y Pacientes Colombia rechazamos cualquier acto de corrupción al interior del sistema y esperamos que las autoridades competentes actúen con la celeridad y respeto al debido proceso. Somos enfáticos en exigir respuestas concretas e inmediatas:

Ministerio de Hacienda y Ministerio de Salud y Protección Social: ambos forman parte de la Junta Directiva de la Nueva EPS. ¿Por qué guardaron silencio?

Superintendencia Nacional de Salud : ¿Por qué no evitó el colapso tras tres gestiones consecutivas (2022-2025)?

: ¿Por qué no evitó el colapso tras tres gestiones consecutivas (2022-2025)? Gerentes e interventores : ¿Por qué no se manejó la situación para evitar el incremento en la cartera?

: ¿Por qué no se manejó la situación para evitar el incremento en la cartera? ADRES : ¿Por qué no auditó el giro de más de 15 billones de pesos que hoy en día no han sido legalizados?

: ¿Por qué no auditó el giro de más de 15 billones de pesos que hoy en día no han sido legalizados? Contraloría General de la República y Procuraduría General de la Nación: ¿Qué investigaciones por responsabilidad fiscal y disciplinaria se han iniciado a partir de este informe y a quiénes se está investigando?

¿Qué investigaciones por responsabilidad fiscal y disciplinaria se han iniciado a partir de este informe y a quiénes se está investigando? Fiscalía General de la Nación: ¿Ya abrieron de oficio las investigaciones penales?

¿Ya abrieron de oficio las investigaciones penales? Exinterventores y exgerentes: ¿Por qué guardaron silencio si conocían los hechos?

La vida de millones de pacientes no da espera, por eso #ConLaSaludNoSeJuega