Quedó captado el momento exacto que el avión de Delta Airlines se estrella en Toronto, Canadá

El avión iba con 80 personas a bordo; reportan 18 heridos y tres en estado grave.

Los hechos ocurrieron el 17 de febrero, mientras aterrizaba en el Aeropuerto Internacional Toronto Pearson, provenía de Minneapolis, Minnesota.

Entre los heridos se encuentran un niño con lesiones severas, un hombre de 60 años y una mujer de 40 años.

Autoridades investigan las causas de este accidente.

Wow. New footage from inside the latest Delta crash in Toronto.

We need a strong FAA, better inspections, and to STOP firing airline support staff!!!!!! pic.twitter.com/VIXvLHu5NA

