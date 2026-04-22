Contra inundaciones y rezago histórico: alcalde de Timaná acelera gestión del Plan Maestro de Alcantarillado

La administración municipal de Timaná, continúa dando pasos clave para destrabar uno de los proyectos más esperados por la comunidad: el Plan Maestro de Alcantarillado del casco urbano.

Tras una reciente visita a Bogotá, el alcalde Edwin Andrés Cárdenas Gasca, confirmó avances técnicos significativos y definió un nuevo cronograma para su aprobación.

De acuerdo con el mandatario, el pasado martes 21 de abril sostuvo una reunión en el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, donde se realizó un seguimiento detallado al estado del proyecto. “Hemos tenido importantes avances respecto a las revisiones de los diferentes componentes”, señaló, destacando el trabajo técnico que se adelanta para cumplir con los requisitos exigidos a nivel nacional.

Meta: viabilidad en mayo y paso a comité en junio

Según explicó el alcalde, el objetivo inmediato es lograr la viabilidad de los distintos componentes del proyecto durante el mes de mayo. Este paso permitiría que, hacia finales de junio, la iniciativa sea presentada ante el comité de aprobación, instancia definitiva para su aval técnico.

“Esperamos que hacia el mes de mayo podamos contar con la viabilidad (…) y poder someter hacia finales de junio el proyecto al comité de aprobación para que quede totalmente viabilizado”, afirmó.

De cumplirse este cronograma, el municipio entraría en la fase de gestión de recursos, necesaria para materializar una obra que ha sido priorizada por su impacto en la salud pública, el ordenamiento urbano y el desarrollo sostenible del territorio.

Un proyecto estratégico para el casco urbano

El Plan Maestro de Alcantarillado busca modernizar la infraestructura de saneamiento en la zona urbana de Timaná, una necesidad histórica ante el crecimiento poblacional y las limitaciones del sistema actual.

La iniciativa contempla la optimización de redes de alcantarillado sanitario y pluvial, lo que permitirá mejorar la recolección y disposición de aguas residuales, reducir riesgos de inundaciones y prevenir afectaciones ambientales.

Lo que viene: gestión de recursos

Una vez superada la etapa de viabilidad y aprobación, el siguiente reto para la administración será asegurar la financiación del proyecto. Esto implicará la articulación con entidades del orden nacional y la gestión de recursos que permitan ejecutar una obra de gran envergadura para el municipio.

Con este avance, la Alcaldía de Timaná ratifica su apuesta por cerrar brechas en saneamiento básico y sentar las bases para un crecimiento urbano más organizado y sostenible.