Aprender haciendo: ABC de la didáctica activa, un modelo que gana terreno en la educación colombiana

La didáctica activa es un modelo pedagógico en el que los estudiantes aprenden a través de la participación, la experimentación y la resolución de problemas, transformando su rol de receptores pasivos a protagonistas de su propio aprendizaje.

En Colombia, este modelo ha ganado fuerza en los últimos años, al demostrar que mejora la motivación de los estudiantes y contribuye a enfrentar retos como la deserción escolar, que en educación básica y media ha rondado el 3,7 %.

La didáctica activa es un enfoque pedagógico que promueve que los estudiantes aprendan a través de la participación, la experimentación y la resolución de problemas, en lugar de limitarse a escuchar y memorizar contenidos. En este modelo, el aprendizaje se construye desde la experiencia directa, lo que facilita una comprensión más profunda de los conceptos y su aplicación en contextos reales.

Su relevancia ha crecido en los últimos años, en respuesta a la necesidad de formar personas con competencias como el pensamiento analítico, la creatividad y la capacidad de adaptación frente a entornos cada vez más dinámicos y cambiantes. Estas habilidades, de hecho, se encuentran entre las más valoradas en el mundo laboral actual, según el informe “Future of Jobs” del Foro Económico Mundial.

En línea con esto, los estudiantes que aprenden mediante metodologías activas suelen obtener mejores resultados en la aplicación práctica del conocimiento, según estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En Colombia, esta tendencia también ha ganado fuerza en los últimos años, con la adopción de enfoques que priorizan el aprendizaje significativo; metodologías como el aprendizaje basado en proyectos, el trabajo colaborativo y la experimentación han demostrado mejorar la motivación de los estudiantes y contribuir a enfrentar retos como la deserción escolar, que en educación básica y media ha rondado el 3,7 % recientemente, de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional.

En conversación con el padre Carlo D’Imporzano, presidente de la Corporación Euroamericana de Educación y fundador del Gimnasio Campus Pampuri, la didáctica activa, en términos sencillos, busca transformar el rol del estudiante: pasar de ser un receptor pasivo a convertirse en un participante activo de su propio proceso de aprendizaje. Este modelo se caracteriza por partir siempre de la observación de la realidad, según unos principios básicos:

Aprender haciendo: el conocimiento se construye a través de la experiencia directa, el abordaje de situaciones reales y la realización de iniciativas que permiten encontrar las soluciones adecuadas.

Participación activa: los estudiantes preguntan, investigan y trabajan en equipo, lo que fortalece su comprensión.

Pensamiento crítico: se promueve el análisis, la reflexión y la toma de decisiones, más allá de memorizar información.

Trabajo colaborativo: el aprendizaje se construye en conjunto, desarrollando habilidades sociales y de comunicación.

Conexión con la realidad: los contenidos se relacionan por analogía y contextos del mundo real, facilitando su aplicación.

Un ejemplo concreto de este enfoque de formación integral es la propuesta del Gimnasio Campus Pampuri, institución ubicada en Bogotá, que integra la didáctica activa en su modelo pedagógico con el objetivo de promover procesos de aprendizaje más participativos y centrados en el estudiante.

Su propuesta educativa busca que niños y jóvenes desarrollen pensamiento crítico, un sólido desempeño académico y habilidades para adaptarse a contextos cambiantes, en un ambiente basado en el respeto y la convivencia. Este enfoque involucra tanto a docentes como a las familias, y promueve una formación en la que el estudiante asume un rol activo y consciente dentro de su propio proceso educativo.

A través de este modelo, la institución ha impulsado el desarrollo de competencias y la construcción de conocimientos a partir de la experiencia, fomentando en los estudiantes el interés por explorar, cuestionar y proponer. Asimismo, integra herramientas tecnológicas y el aprendizaje del inglés como segunda lengua, facilitando espacios de intercambio académico y cultural con otros contextos educativos.

Estas dinámicas buscan ampliar la perspectiva de los estudiantes y fortalecer su capacidad de desenvolverse en entornos diversos, manteniendo un enfoque en la responsabilidad individual y el aporte a la sociedad.