¿Qué significa ser huilense?

Muchas veces me he hecho esta pregunta la he hecho a diferentes personas con respuestas múltiples, pero encontrando puntos comunes como el orgullo de la tierra, la identidad con nuestras costumbres culturales, folclóricas y gastronómicas; en este tiempo donde las fiestas de San Pedro nos congregan nuevamente en desfiles, muestras culturales y folclóricas es donde debemos rescatar el valor de ser huilense.

La huilensidad se expresa en múltiples facetas. En primer lugar, está profundamente ligada a la naturaleza. El Huila es un territorio de paisajes variados que van desde las alturas del Nevado del Huila hasta los cálidos valles del río Magdalena.

Esta diversidad geográfica no solo influye en la economía y el estilo de vida, sino que también moldea el carácter de sus habitantes. Ser huilense nos exige tener una conexión especial con la tierra, una apreciación por los recursos naturales y un compromiso con su preservación.

Las tradiciones y costumbres también juegan un papel crucial en la identidad huilense. Las fiestas, como el Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco, no solo son momentos de celebración, sino también de reafirmación de la identidad cultural.

El Sanjuanero, con su ritmo y elegancia, es más que una danza; es una expresión de historia y de orgullo regional. Cada paso y cada nota son un recordatorio de las raíces compartidas y del legado cultural que se transmite de generación en generación.

La gastronomía huilense es otro pilar de su identidad. Platos como el asado huilense, el tamal y la lechona no son solo delicias culinarias, sino símbolos de una cultura que valora la tradición y la convivencia. Compartir una comida en el Huila es una experiencia que va más allá de lo gastronómico; es un acto de comunidad y de reafirmación de los lazos sociales.

La identidad huilense también se manifiesta en la resiliencia y el espíritu emprendedor de su gente. Históricamente, los huilenses han enfrentado desafíos económicos, sociales y ambientales, pero han sabido adaptarse y prosperar. Este espíritu se refleja en la agricultura, donde productos como el café, el cacao y el arroz son cultivados con dedicación y esmero, llevando el nombre del Huila a mercados nacionales e internacionales.

Además, la huilensidad se vive en la vida cotidiana, en la hospitalidad de sus habitantes, en la alegría de sus festividades y en el orgullo de pertenecer a una región con una historia rica y un futuro prometedor.

Ser huilense es ser parte de una comunidad que valora sus raíces, celebra su cultura y trabaja con dedicación por un futuro mejor.

—

Por: Adonis Tupac Ramírez Cuéllar – adonistupac@gmail.com

X: @saludempatica