Más zonas verdes de Neiva cuentan con nueva iluminación

La intervención ejecutada por ESIP, permitió ampliar la cobertura del alumbrado público en estos emblemáticos espacios de la ciudad, mejorando las condiciones para el encuentro comunitario y el disfrute nocturno.

La Empresa de Servicios de Iluminación Pública, ESIP ha puesto al servicio de la comunidad las obras de expansión del sistema de alumbrado público en el emblemático Monumento La Lavandera, el Parque La Estrella y la zona verde El Tizón, sectores emblemáticos de la ciudad, que ahora cuentan con una infraestructura renovada y mayor cobertura lumínica.

La intervención contempló la instalación estratégica de nueva infraestructura en cada uno de los tres puntos, en el Monumento La Lavandera se instalaron 4 postes, 6 luminarias, 3 reflectores; en el Parque La Estrella se dispusieron 4 postes, 4 luminarias y 2 reflectores; mientras que en la zona verde El Tizón se instalaron 2 postes, 2 luminarias y 5 reflectores, permitiendo iluminar adecuadamente estas áreas de integración para el disfrute de niños, jóvenes y adultos durante las horas de la noche.

La entrega de esta nueva infraestructura responde al compromiso de intervenir los puntos donde la comunidad se encuentra a diario, transformando los entornos urbanos en espacios más acogedores para todos los habitantes de la zona.

Asimismo, se recuerda a la comunidad la importancia de cuidar la infraestructura de alumbrado público y reportar cualquier daño, intermitencia o falla, a la línea de atención al usuario de ESIP 318 824 5345, para garantizar un servicio continuo y una atención oportuna.

Con esta gran expansión, ESIP continúa transformando los entornos de la capital huilense y avanzando en la expansión estratégica del sistema de alumbrado público, llevando bienestar a diferentes lugares de la ciudad y construyendo una Neiva más iluminada, más inteligente.