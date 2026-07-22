Operaciones inteligentes: la nueva IA que ya está transformando la gestión empresarial

La nueva generación de inteligencia artificial, conocida como Agentic AI, permite que los sistemas comprendan el contexto, ejecuten procesos y colaboren con las personas para resolver tareas cada vez más complejas.

La Agentic AI ya muestra resultados en operaciones reales. En el sector de servicios públicos, Intelcia procesa más de 200.000 correos electrónicos al año y automatiza de forma autónoma el 20% de las interacciones mediante agentes inteligentes.

Durante los últimos años, la inteligencia artificial se convirtió en una herramienta para automatizar consultas, responder preguntas y agilizar procesos de atención. Sin embargo, una nueva generación de esta tecnología comienza a cambiar las reglas del juego.

Se trata de la Agentic AI, modelos capaces de comprender el contexto, coordinar diferentes sistemas y ejecutar procesos completos bajo supervisión humana, una evolución que impulsa una nueva generación de Operaciones Inteligentes, donde personas, datos e inteligencia artificial trabajan de manera integrada para transformar la forma en que las empresas gestionan la experiencia de cliente y optimizan sus operaciones.

«La conversación sobre inteligencia artificial ya no gira únicamente alrededor de la automatización. Estamos entrando en una etapa donde la tecnología participa activamente en la operación del negocio, analiza información, propone acciones e incluso ejecuta procesos dentro de parámetros previamente definidos. Eso es lo que entendemos como Operaciones Inteligentes: un modelo donde la inteligencia artificial potencia la capacidad de las personas para tomar mejores decisiones y generar mayor valor para el negocio. El verdadero beneficio está en que los equipos pueden concentrarse en decisiones estratégicas y en aquellas interacciones donde la empatía sigue siendo irremplazable», afirma Antonio Díaz, director general para los mercados de habla hispana de Evoluciona, hub de innovación de Intelcia.

A diferencia de los asistentes virtuales tradicionales, diseñados para responder preguntas o ejecutar tareas específicas, la Agentic AI incorpora capacidades para analizar múltiples variables, coordinar acciones entre diferentes plataformas y adaptarse dinámicamente a cada situación. Esto permite automatizar procesos mucho más complejos, reducir tiempos de respuesta y mejorar la calidad de las decisiones operativas, especialmente en industrias donde la velocidad y la personalización son determinantes para la experiencia del cliente.

Esta evolución ya comienza a mostrar resultados en entornos reales. En el sector de servicios públicos, Intelcia implementó un agente inteligente capaz de gestionar automáticamente parte de las solicitudes que llegan por canales escritos, procesando más de 200.000 correos electrónicos al año y automatizando de forma autónoma el 20% de las interacciones. En otra operación del sector asegurador, un agente conversacional especializado en la gestión y programación de citas técnicas alcanza un 65% de resolutividad directa, contribuyendo a mejorar cerca de un 30% la eficiencia de los costos operativos.

Para Intelcia, el desarrollo de esta tecnología no implica reemplazar el trabajo humano, sino transformar la forma en que las personas participan en la operación. Mientras la inteligencia artificial asume actividades repetitivas, administrativas o basadas en grandes volúmenes de información, los colaboradores fortalecen su papel en la resolución de casos complejos, el análisis, la toma de decisiones y la construcción de relaciones de mayor valor con los clientes. Este equilibrio entre capacidades humanas y tecnológicas constituye la base de las Operaciones Inteligentes, un modelo que también impulsa competencias como la interpretación de datos, la supervisión de sistemas inteligentes y la gestión ética de la inteligencia artificial.

«La inteligencia artificial será cada vez más autónoma, pero eso no significa que deje de necesitar a las personas. Por el contrario, el futuro estará marcado por equipos donde humanos que entrenan constantemente la IA y agentes inteligentes trabajen de manera coordinada, combinando la capacidad de análisis de la tecnología con el juicio, la creatividad y la empatía que solo pueden aportar las personas. Esa será la verdadera ventaja competitiva para las organizaciones», concluye Díaz.

Para Intelcia, esta evolución representa el futuro de las Operaciones Inteligentes. Los tradicionales contact centers están evolucionando hacia centros de experiencia donde personas, tecnología, inteligencia artificial, analítica y automatización trabajan de forma coordinada para gestionar procesos de mayor complejidad, ofrecer respuestas más ágiles y construir operaciones más eficientes, escalables y orientadas a generar valor sostenible para el negocio.