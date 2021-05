Proyecto para que se pueda ejercer el derecho al voto a partir de los 16 años

Bancada alternativa radica proyecto de acto legislativo para que en Colombia se pueda ejercer el derecho al voto a partir de los 16 años

El poder ejercer el derecho al voto a partir de los 16 años y poder ser elegido Senador o Representante a la Cámara a partir de los 18 años, son algunas de las propuestas de modificación constitucional del proyecto de acto legislativo que presentaron este miércoles ante la Secretaría de Cámara de Representantes, miembros de las bancadas alternativas del Congreso de la República.

De acuerdo con el Congresista David Racero, autor del proyecto, “es injusto que las personas a partir de los 14 años tengan responsabilidad penal, libertad sexual e incluso, a partir de los 16 años puedan ejercer el matrimonio y que actualmente no se permita tener derechos políticos plenos. No se puede tener un doble discurso, afirmando que los jóvenes para unas cosas se le puede tratar como adulto y para otras cosas, se cree que no tienen las capacidades.”

Además, el congresista afirma que no se hace necesario tener 25 o 30 años para poder desarrollar la participación política en el escenario legislativo, pues una persona con 18 años cumplidos tiene todas las capacidades de ejercer en un cargo de elección popular.

De acuerdo con Racero, este proyecto ha sido construido con varios de los jóvenes que han participado en las movilizaciones en el marco del actual paro nacional y garantizar la participación efectiva de los jóvenes en el país, eliminando las barreras para poder sufragar, ha sido uno de sus constantes reclamos.

Este proyecto deberá pasar ocho debates ante Senado y Cámara del Congreso de Colombia para que pueda materializarse en Ley de República.