Protagonista de “El Señor de los Anillos”, estará en COMIC CON COLOMBIA 2024

Directamente desde la Tierra Media, llega a Comic Con Colombia Elijah Wood, quien protagonizó la saga de películas «El Señor de los Anillos» (The Lord of the Rings), interpretando a Frodo Baggins, basada en la obra maestra del escritor J. R.R. Tolkien.

Elijah Wood es un actor estadounidense conocido por sus diversos roles en cine y televisión. Siendo un niño su madre decidió llevarlo a una agencia de modelos infantiles, a partir de entonces empieza a aparecer en numerosos anuncios publicitarios y a realizar pequeños papeles en televisión.

Su debut en la gran pantalla tiene lugar en 1989 en la segunda película de la exitosa saga “Regreso al Futuro”; luego participó en películas como «El Buen Hijo» y «Flipper». Alcanzó la fama o reconocimiento mundial por su rol en la trilogía «El Señor de los Anillos».

A lo largo de su carrera, ha mostrado su versatilidad en proyectos como «Eterno resplandor», «Sin City» y «Wilfred». Elijah también ha prestado su voz a personajes animados en películas como «Happy Feet» y «Over the Garden Wall». Además de actuar, ha incursionado en la producción y ha estado involucrado en varios proyectos cinematográficos independientes.

Alejandro Caballero- Director de Comic Con Colombia mencionó que: “es un privilegio contar con la presencia en la convención del protagonista de la saga de películas más galardonada en la historia de los Premios Oscar con 17 estatuillas y una de las mejores producciones del séptimo arte de todos los tiempos”.

Además, esta es la primera vez que el actor participa en un evento en Sudamérica, donde habrá panel, sesiones de fotos y firma de autógrafos para sus seguidores.

En cuanto a la participación de la estrella internacional, Catalina Chávez, jefe de proyecto de Comic Con en Corferias, resaltó que: «una de las razones por las que su participación es tan valorada es su accesibilidad y amabilidad con los fanáticos. Wood se destaca por ser muy cercano y genuino, lo que crea una conexión especial con quienes asisten a estos eventos. Su trabajo en «El Señor de los Anillos» sigue siendo muy relevante y querido por una amplia audiencia, lo que añade un valor nostálgico y emocionante a su presencia».

Comic Con Colombia es organizado por Planet Comics en asocio con Corferias, promete ser una experiencia única para los fanáticos de los cómics, la cultura pop y la industria del entretenimiento.

Elijah Wood (The Lord of the Rings) se suma al actor Tom Welling (Smallville), Steven John Ward (One Piece) y Patricia Azan (South Park – Padrinos Mágicos) fortaleciendo el cartel de celebridades internacionales invitadas a la décimo quinta edición de Comic Con Colombia.