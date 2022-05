Pronostico electoral: primera vuelta presidencial 2022

Este 29 de mayo se realizan las elecciones más importantes de nuestra República para elegir el presidente de la república quien tendrá dentro de su responsabilidades velar por la economía del país, la seguridad, el acuerdo de paz, la educación, la cultura, y un sin número de responsabilidades diplomáticas deterioradas a causa del actual gobierno.

La carrera presidencial está compuesta por 8 formulas (presidencia y vicepresidencia) sin embargo, a la fecha solo tres formulas han sido renombradas por todos los medios de comunicación y redes sociales; al respecto dichas fórmulas más nombradas corresponden a las siguientes: 1. Rodolfo Gutiérrez y Marlen Castillo, 2. Federico Gutiérrez y Rodrigo Lara, finalmente, 3. Gustavo Petro y Francia Márquez. 4. Sergio Fajardo y Luis Gilberto Murillo.

De las tres formulas presidenciales anteriormente detalladas más populares entre los colombianos nos detendremos hablar sin subjetivismo alguno.

Rodolfo Hernández Suárez

Nacido el 26 de marzo de 1945, en Piedecuesta (Santander), es un ingeniero civil que ha tenido una trayectoria política amplia en su departamento de origen; comenzó siendo concejal de Piedecuesta, y alcalde en el año 2015 de Bucaramanga elegido con 77 mil votos aproximadamente.

En la actualidad es el candidato que más ha venido creciendo en las encuestas realizadas para la contienda electoral; tiene un carácter fuerte y su máxima es acabar con la corrupción y los bandidos.

Durante la contienda a la presidencia ha tenido varios tropiezos por sus comentarios como por ejemplo desconocer donde queda Puerto Carreño (Vichada), su presunto arresto por desacato a la autoridad.

El pronóstico de votación que puede llegar a tener el Ingeniero Hernández debe rondar el millón quinientos mil votos.

Gustavo Petro

Nacido en Ciénaga de Oro (Córdoba) el 19 de abril de 1960, ex militante del M19, es economista y político colombiano de ascendencia italiana, su trayectoria política ha sido desde concejal de Zipaquirá, pasando por Representante a la Cámara, Senador, Alcalde de Bogotá y candidato presidencial en varias oportunidades.

En la actualidad es el candidato que más tiene favoritismo en las encuestas a la presidencia; y siendo candidato presidencial en el año 2018, tuvo en primera vuelta 4`855.449 votos y en segunda vuelta tuvo 8`040.449 votos. Durante las últimas elecciones al Congreso de la República el Pacto Histórico logró 2`302.847 votos.

Durante la contienda electoral ha tenido tropiezos como subirse a la tarima en estado de alicoramiento, miembros del Pacto Histórico han tenido presuntos problemas en el exterior por dineros sin justificar.

El pronóstico de votación que puede llegar a tener Gustavo Petro en primera vuelta debe rondar sobre los ocho millones quinientos mil votos.

Federico Gutiérrez

Nacido en Medellín (Antioquia) el 28 de noviembre de 1974, es ingeniero civil y político; ha sido concejal de Medellín y Alcalde de la misma ciudad con 236.632 votos; en la actualidad cuenta con el apoyo del actual presidente de la República quien en primera vuelta obtuvo 7`616.857 y en segunda vuelta 10`396.689.

En la actualidad es el segundo contendor más fuerte según las encuestas realizadas durante la contienda electoral, al igual que los demás candidatos ha tenido tropiezos durante su campaña como por ejemplo desconocer el uso y el origen de los recursos de regalías y el presunto apoyo de varias personas con baja reputación política y comercial.

El pronóstico de votación que puede llegar a tener el también ingeniero Gutiérrez puede estar rondando en los tres millones setecientos mil votos.

Sergio Fajardo

Nacido en Medellín (Antioquia) el 19 de junio de 1956, es docente, matemático y político; indudablemente es el candidato con la mejor hoja de vida; pues su hoja de vida dice que es Doctor en Matemáticas y Magister. Durante su vida política ha sido Alcalde de Medellín y Gobernador de Antioquia y candidato presidencial quien durante la campaña a dicha dignidad en el 2018 alcanzó una votación en primera vuelta de 4.602.916 votos.

En la actualidad su campaña ha tenido diferentes picos en las encuestas las cuales no reflejan el apoyo que tuvo hace 4 años, al igual que los demás candidatos, ha tenido tropiezos pero no por su comportamiento, si no por el abandono de muchos lideres de su propio partido en la contienda electoral.

El pronóstico de votación que puede llegar a tener el matemático y político puede rondar en dos millones ochocientos mil votos.

Lo importante no son las encuestas, lo importante son los programas, los acompañamientos pero sobre todo la persona; pues si quien nos va llegar a gobernar no goza de esa reputación, es mejor no elegirlo. Colombiano salga a votar por el que usted quiera pero ejerza su derecho al voto libre y sin presiones.

—

Por: Felkin Ramírez Yepes – felkinramirez@gmail.com

Twitter: @FELKINRA