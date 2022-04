Productores anuncian desabastecimiento de arroz en el Huila

Durante el segundo semestre del año y por un periodo largo existirá desabastecimiento de arroz en el Huila. Los productores del cereal de primera necesidad vienen enfrentándose a afectaciones que los han hecho cambiar por un tiempo de actividad productiva. Ahora, el algodón se convertirá en su fuente de ingreso, mientras encuentran soluciones y apoyos oportunos.

El cereal de primera necesidad del país, el arroz, estará en desabastecimiento por un largo periodo. Los cambios climáticos, el alza de insumos, la falta de ayudas con enfoque del gobierno y la guerra entre Rusia y Ucrania, son algunos de los factores que tienen en jaque al gremio arrocero.

Martín Vargas Chacón, líder de Dignidad Arrocera en el Huila, manifestó su gran preocupación, frente al panorama actual al que se enfrentan. “Llevo de 20 a 30 años cultivando el arroz y venimos trabajando a pérdidas y seguimos con una situación grave para el gremio. En este momento los arroceros del Huila y de Colombia tenemos una gran incertidumbre para las siembras del segundo semestre porque hay un tema de alza de los insumos agrícolas en Colombia y a nivel mundial.”, dijo.

Así pues, según el líder agricultor esto se debe a que el tema de que los aranceles portuarios marítimos suben bastante cada 4 meses que llega un contenedor de abono. “A esto le sumamos que no tenemos un punto de equilibrio cada vez que sembramos o cada vez que tenemos una abonada, aumenta un 50% o 70% porque todos los agroquímicos suben a este porcentaje. El gobierno departamental y nacional no ha querido asumir las riendas de hacer un control eficiente con la ‘Superintendencia de Industria y Comercio’ para mirar y realmente ponerle un punto de equilibrio al alza de estos insumos.”, ahondó.

¿Cambio de actividad económica?

La situación difícil del sector arrocero tiene varias vertientes, por un lado, el tema de las fuerte lluvias atípicas que se han evidenciado, por otro, el alza de insumos, inflación y la poca atención de las entidades responsables. Muchos de los cultivadores, han tirado la toalla y dirigir la mirada hacia otro horizonte.

“Una de las medidas de choque que hemos tomado los agricultores del departamento del Huila, y otros territorios, es cambiar de actividad para este segundo semestre y trabajar con algodón. En el momento hemos sembrado de 2.000 a 3.000 en el Huila, asimismo, en Tolima y en las partes donde se puede sembrar este producto.”, reveló Martín Vargas Chacón.

En efecto, para este segundo semestre se abrieron las siembras de algodón desde el 10 de marzo hasta el 30 de abril. “En este periodo vemos que hay una oportunidad porque al menos es un precio fijo donde podemos asegurar una ganancia para el agricultor, porque nosotros en este momento no tenemos una seguridad clara económicamente, frente al arroz. En este tenemos unas pérdidas considerables de $2’000.000 aproximadamente por hectáreas de arroz, eso es injusto para personas que llevamos más de dos décadas trabajando con este producto. Entonces lo que hemos conseguido materialmente lo podemos perder por esa irresponsabilidad del gobierno de no tomar unas medidas eficaces y pertinentes para el sector agropecuario.”, argumentó.

Además el líder de Dignidad Arrocera precisó que, “este cambio de actividad nos lleva a que el consumidor final se va a ver más afectado porque el precio del arroz va a subir, pero la plata se lo gana la gran industria. Hoy en día tendría que estar la carga de arroz en $260.000, para poder tener un punto de equilibrio y es donde se fractura todo porque se va a ver afectado el cliente. Esto no tiene rienda, ni quien lo detenga, porque viene de un tema de agroquímicos a nivel mundial. Esto también se debe a el problema entre Rusia y Ucrania, porque allí es donde vienen esos insumos, son de esos territorios. Entonces allí es donde está el cuello de botella que a futuro no sabemos qué hacer con los agroquímicos que no pueden entrar al país mientras sigue esa guerra.”

Poca viabilidad de la producción de arroz

Entre tanto, Martín Vargas Chacón, indicó que, “En este momento la producción del arroz no es viable porque lo más difícil lo hacemos nosotros los agricultores colombianos que es cultivar, hacemos la gran arte para producir este arroz, porque tenemos que luchar con el cambio climático, luchar con el precio de insumos tan altos, con un gobierno irresponsable que no pone atención a la problemática, poniendo un precio de equilibrio que sea rentable y proteger la seguridad alimentaria del país.”

Asimismo, señaló que, “Ellos solo se preocupan por la importación y desprotegen la seguridad alimentaria de nuestro país y nosotros los campesinos padeciendo. Nosotros como dignidad agropecuaria le pedimos al gobierno que entienda que tiene que cerrar las fronteras y proteger a los campesinos que somos quienes trabajamos para llevar el alimento a casa.”

“El gobierno ha sido un irresponsable donde ha hecho un acuerdo de importar alimentos y descuidar la seguridad alimentaria y, por eso, estamos en contra de eso y está defendiendo a los agricultores de cualquier gremio. Colombia tiene muchos recursos y por eso las multinacionales ponen los ojos aquí y el gobierno les abre las puertas, pero no nos mira a nosotros. Eso hay que hacer un intercambio y nosotros estamos sujetos a multinacionales que importan todos los insumos. Hoy en día hay algunas empresas que hablan de abonos orgánicos y estamos dando esos pasos lentos, para ir incorporando eso. Hacia el futuro es la gran salida que tenemos.”, sostuvo.

Según lo indicó el líder gremial, los municipios de Tesalia, Hobo, Rivera y Palermo, son realmente afectados porque se han dejado de sembrar grandes hectáreas de arroz y la mano de obra se ve escasa. Ante eso, hay algunos productores que no saben qué hacer, si sembrar o no sembrar. “Todo eso se reduce a una gran campaña de no sembrar arroz y esto lleva a que se vea la escasez de arroz.”, refirió Vargas Chacón.

Por ahora, se prevé desabastecimiento en esta cultura y tradición de cultivo de arroz, un producto de primera necesidad en la canasta familiar, por eso, el líder de Dignidad Arrocera del departamento del Huila aseguró que, “Nosotros no debemos dejar que el gobierno permita que se pierda, vamos a seguir luchando por esto. Para este segundo semestre vamos a sembrar algodón, pero seguimos en la lucha de no dejarnos acabar como gremio en el Huila. Porque aquí podemos exportar y abastecer el país, pero esto es de voluntad política, por eso necesitamos el apoyo de todos.”

Finalmente, se prevé que en noviembre próximo arrancarían nuevamente con la siembra de arroz y el otro año tendríamos nuevamente abastecimiento del cereal. “Esperamos que esto se pueda hacer. Todo lo que se ha dejado de sembrar generará desabastecimiento de casi un año.”, manifestó el cultivador arrocero.

