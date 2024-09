Siempre he admirado a las personas que cuentan con una condición de ser, altruista y/o filantrópica, me parece que de esas personas debería estar colmado el mundo, así habría menos desigualdad y se cometerían menos atentados contra la vida de los seres humanos, el medio ambiente, así como la flora y fauna, existente en nuestro planeta.

Por cosas de la vida, la interacción con periodistas destacados del departamento, la participación en algunos medios de comunicación y esta columna de opinión, tuve la fortuna de ser invitado a formar parte de la Corporación de Periodistas de Neiva “CPN”, la cual acepté gustoso dada la calidad de periodistas allí agremiados.

Al integrarme lo primero que pude conocer, fue su proyecto para desarrollar desde este año y de aquí en adelante, una serie de simposios en los que se abordarán temas de absoluta actualidad y relevancia, fue así como dieron inicio a esa significativa programación con el Primer Simposio Surcolombiano de Periodismo Ambiental, evento a desarrollarse en Neiva, los días 4 y 5 de octubre de los corrientes, en el auditorio de la Universidad Cooperativa de Colombia con sede en esta ciudad.

Este evento académico ha sido planeado teniendo en cuenta todos los detalles, con el propósito de colmar sin mácula las expectativas ya creadas en los posibles asistentes, que entre otros habrá, periodistas, profesionales de diferentes ramas de la ingeniería que tienen o guardan gran relación con el medio ambiente, ambientalistas, animalistas, funcionarios públicos, entre otros, todos con especial interés en la preservación de los recursos naturales.

En cuanto a los conferencistas puedo contarles que se harán presentes expertos en temas relacionados con el medio ambiente, todos de una gran trayectoria y reconocimiento a nivel nacional e internacional, dentro de los cuales les puedo mencionar al científico mexicano Luis Manuel Guerra Garduño, químico de la UNAM, quien es el fundador del Instituto Autónomo de Investigaciones Ecológicas, autor de varios libros y miembro de la Fundación Rockefeller.

También estará presente Víctor Lichtinger Waisman, quien se desempeñó como secretario de medio ambiente y recursos naturales (En México ser secretario equivale a ser ministro en Colombia), durante el gobierno del presidente Vicente Fox. Es economista de la Universidad Autónoma Metropolitana, magíster y doctorado en economía agrícola y recursos naturales de la Universidad de Stanford.

Vendrá al simposio el destacado periodista Sergio Silva Numa, quien actualmente es el editor de la sección denominada, ciencia, salud, educación y medio ambiente del diario El Espectador, y también ha trabajado para otros medios de comunicación. Silva Numa es periodista, con maestría en estudios latinoamericanos y actualmente cursa una maestría en salud pública en la Universidad de los Andes.

Asimismo, nos visitará y orientará una disertación muy interesante, el escritor y periodista Santiago Wills. Este conferencista es filósofo de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una maestría en escritura creativa de la Universidad de Nueva York y una maestría en periodismo de la Universidad de Columbia. En reciente sondeo de opinión, Wills aparece como el tercer periodista colombiano más leído en Estados Unidos.

El director de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena “CAM”, Camilo Agudelo Perdomo, también presentará una conferencia en la que se abordarán temas de sumo valor para enriquecer el simposio. Cabe resaltar que Agudelo Perdomo es ingeniero agrónomo, especialista en desarrollo rural y magíster en sistemas de producción agropecuaria.

Cierro esta columna de opinión con dos frases que le atribuyen a la Madre Teresa de Calcuta que dicen: “Yo solo no puedo cambiar el mundo, pero puedo lanzar una piedra a través del agua para crear muchas ondulaciones” y «El que no vive para servir, no sirve para vivir».

Unámonos y actuemos de verdad, verdad, para salvar nuestro planeta. Menos retórica y más acciones, el compromiso debe ser de todos. ¡Muy bien por el simposio del CPN… Gracias!

Por: Hugo Fernando Cabrera – hfco72@gmail.com

X (Twitter): @Hufercao04