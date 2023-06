Presidente Petro reitera que su Gobierno no intercepta comunicaciones y garantiza los derechos ciudadanos

• “No tenemos nada que ocultar. No encontraron ni una sola máquina de interceptación, porque este Gobierno no intercepta a nadie; no mientan», afirmó el Jefe de Estado en medio de miles de ciudadanos en la Plaza de Bolívar.

Al intervenir en la Marcha Nacional de Apoyo a las Reformas Sociales, el Presidente Gustavo Petro reiteró este miércoles que su Gobierno no intercepta comunicaciones y que su compromiso y responsabilidad está con la garantía de los derechos de los colombianos y colombianas.

“Nos han acusado, han dicho, casi que sin ética, que nosotros chuzamos teléfonos. Acaban de allanar otras oficinas de la Presidencia. Abrimos las puertas, no tenemos nada que ocultar. Allá entraron y allá vieron las arañas y hasta las telarañas de unas oficinas que ni nosotros pusimos, sino los gobiernos de Santos y de Duque. No encontraron ni una sola máquina de interceptación, porque este Gobierno no intercepta a nadie; no mientan”, afirmó el Jefe de Estado en medio de miles de ciudadanos en la Plaza de Bolívar.

Asimismo, el Mandatario dijo que su campaña a la Presidencia fue objeto de interceptaciones y que sobre esto no ha habido investigaciones.

“La máquina de interceptaciones, que estaba en la Presidencia de la República, con la cual sí interceptaron durante meses toda la campaña del Pacto Histórico, esa la sacaron antes de que yo entrara. Se la entregaron al Gaula de la Policía y aún la Fiscalía no ha ido a recogerla para encontrar las pruebas de una interceptación ilegal y masiva contra un partido político, al cual desde la Presidencia de Colombia, en ese momento, se le quería detener para que no ganara las elecciones”, manifestó.

Y agregó: “Los chuzadores son ellos, no nosotros, no vengan aquí a insultarnos. Ocultaron que era un delito y un crimen; no se ha investigado un metro cuadrado”.

El Presidente Petro, quien estuvo acompañado de su esposa, la Primera Dama de la Nación, Verónica Alcocer, de la Vicepresidenta Francia Márquez, y de los ministros de su gabinete, fue enfático en decir que en su Gobierno no se violan los derechos de la humanidad.

