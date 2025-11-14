Por qué estudiar psicología se ha vuelto clave en la actualidad: beneficios para la vida personal, profesional y el impacto en la sociedad

Según el Observatorio Laboral para la acción en Colombia, la tasa de ocupación laboral de los psicólogos clínicos en el país es del 85,7%.

En una época marcada por la sobrecarga emocional, los cambios acelerados y la búsqueda constante del bienestar, la psicología ha adquirido un papel protagónico en la sociedad. Más que una simple carrera académica, se ha convertido en una herramienta de transformación personal y social. De acuerdo con diversos expertos, estudiar psicología fomenta un entendimiento más profundo del comportamiento humano, fortalece las competencias comunicativas, promueve la empatía, el pensamiento crítico, contribuye de manera significativa al crecimiento personal y al bienestar integral.

En una comunidad de más de 800 docentes y cientos de programas activos, ADIPA se ha consolidado como una de las plataformas más grandes de formación en salud mental de Colombia y Latinoamérica. Su modelo educativo combina la rigurosidad académica con un enfoque humano, brindando herramientas actualizadas y accesibles para profesionales que buscan fortalecer sus competencias clínicas, educativas y sociales.

«Nuestro rol es ser un puente entre el conocimiento y la práctica. Buscamos que lo que se aprende, no quede en el plano teórico, sino que se traduzca en acciones concretas que mejoren la forma en que acompañamos a las personas. Queremos que cada profesional que pasa por nuestros programas salga con herramientas que realmente le sirvan en su día a día, ya sea en una escuela, una consulta, un hospital, una organización o un espacio comunitario», comentó Camila Olave, Coordinadora académica general de ADIPA.

En este sentido, la institución trabaja cada día con el propósito de democratizar la educación en salud mental, acercando recursos y saberes a profesionales de distintas realidades. Además, creen firmemente que el conocimiento cobra verdadero sentido cuando se comparte. Cuando un profesional accede a una formación de calidad y logra aplicar lo aprendido en su práctica, también está contribuyendo a que otros vivan con más bienestar y dignidad.

Según datos del Observatorio Laboral para la Acción en Colombia, la tasa de ocupación de los psicólogos clínicos en el país supera el 85%, lo que evidencia la alta demanda y el reconocimiento de esta profesión en el mercado laboral. Esta tendencia confirma la solidez y las amplias oportunidades que ofrece la psicología clínica como campo de desarrollo profesional.

Este panorama laboral, refleja no solo la estabilidad de la psicología clínica como profesión, sino también su creciente relevancia frente a las necesidades actuales de salud mental en el país. El aumento en la demanda de estos profesionales responde a una mayor conciencia social sobre la importancia del bienestar emocional y psicológico. En consecuencia, esta profesión se consolida como una disciplina esencial para promover el equilibrio individual y colectivo en una sociedad cada vez más exigente y cambiante.

«Formar profesionales capaces de entender los desafíos emocionales actuales significa acompañarlos en un proceso más amplio: uno que integra la evidencia científica con la empatía, la reflexión y el compromiso ético. A nosotros nos mueve la idea de que el aprendizaje puede transformar la práctica profesional, pero también la forma en que miramos y nos relacionamos con el otro», agregó Olave.