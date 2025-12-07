Pedro Florez, oficialmente candidato al Senado por el Pacto Histórico

El senador de las regiones buscará continuar en el Congreso por cuatro años más.

Este viernes se cumplió en el recinto de Corferias la inscripción de la lista del Pacto Histórico, de cara a las elecciones legislativas de marzo 8 de 2026.

El senador Florez acudió a la cita para formalizar su inscripción como segundo en la lista, luego de recibir la mayor votación al senado, con más de 187 mil votos alcanzados el pasado 26 de octubre, durante la Consulta Interna del Pacto Histórico.

«Hoy inscribimos formalmente este proyecto de continuar trabajando por las regiones de Colombia. Queremos seguir legislando por la salud, la seguridad farmacéutica, el desarrollo turístico, la educación, la soberanía energética. Pero también queremos seguir impulsando las transformaciones que el país necesita, y para eso debemos trabajar unidos para lograr una mayor votación que nos permita seguir siendo la fuerza política más importante del país”, señaló.

Florez Porras continuará con el desarrollo de la Ruta de la Gratitud, un recorrido por decenas de municipios de Colombia en los que seguirá escuchando para trabajar desde el legislativo en respuesta a las necesidades de las comunidades.

La llegada al recinto ferial la realizó en compañía de su fórmula a Cámara por el Atlántico, Jaime Santamaría; del Quindío, Miguel Grisales; del Caquetá, Andrés Mendoza; y del Huila, Lourdes Mateus y Mauro Saúl Sanchez, número dos de la misma.