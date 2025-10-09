Partido Conservador, convoca a huilenses a participar en conformación de la lista a la Cámara de Representantes

Con el propósito de darle una mayor participación a la comunidad huilense en general en las próximas elecciones legislativas, el partido Conservador ha dado a conocer unan resolución, abriendo una convocatoria pública para que la ciudadanía de todo el departamento, sin importar su militancia política, pueda participar activamente en la conformación de la lista a la Cámara de Representantes para las elecciones del año 2026.

Los huilenses que aspiren a integrar dicha lista, deberán inscribirse de manera virtual a partir de la fecha hasta el sábado 25 de octubre de 2025 a las 11:59 pm, a través de esta plataforma: https://afiliaciones.partidoconservador.com/afiliacion/registro

La selección de los aspirantes inscritos se realizará mediante un proceso democrático y transparente que comprenderá:

a) Verificación de requisitos legales y estatutarios.

b) Análisis de las propuestas y hojas de vida de los aspirantes a conformar la lista de Cámara por parte del Directorio Departamental.

c) El Directorio Departamental en consenso escogerá los integrantes de la lista a la Cámara por el Huila, con criterios democráticos, de equidad regional, transparencia e idoneidad de los candidatos.

RESOLUCIÓN CONVOCATORIA OCTUBRE 8