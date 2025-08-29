Parque del Gato en Cali, se engalana con la gata “La Muñeca”, su nueva integrante

La visitante que llega al Parque del Gato de Tejada, lugar emblemático por ser sitio turístico y cultura de la ciudad, es la nueva gata llamada “La Muñeca”, que viene a este escenario para acompañar a las más de 15 novias del gato, que tienen su hábitat en el conocido corredor ecológico de la ribera del rio Cali.

La nueva integrante fue un regalo de la Harinera del Valle, que por intermedio de la Cámara de Comercio de Cali hizo entrega de esta escultural a la capital salsera de Colombia.

Con el propósito de rendir homenaje a la niñez, la elaboración de la escultura estuvo a cargo de Alejandro Valencia Tejada, acompañado de Jesús Antonio Patiño Santa, quien adelanto la intervención pictórica. Representa la esperanza, la inocencia, ingenuidad y sobre todo la resistencia de los caleños ante la situación que en los últimos días a causa de los actos de terror han tenido que sufrid.

La presentación de la nueva Gata fue el pasado 27 de agosto, en cuya fecha la ciudadanía celebró la bienvenida de esta nueva integrante que llega con la intención de que los caleños y visitantes se apropien del encanto de la ciudad de Cali, consolidando este Parque como un símbolo de turismo y cultura que cada día atrae más viajeros, quienes al visitar el lugar con sus cámaras dejan evidencia de la hermosura que tiene la ciudad de Cali y se refrescan con la suave brisa que llega al corredor verde, ubicado en la Ribera de Rio, en la intersección de la calle 4, sector de Normandia.

Cabe recordar que el Gato del Rio llegó a asentarse en este lugar desde al año 1996 y allí permanece bien acompañado y ahora más contento y coqueto con su nueva novia “La muñeca”, que se posiciona de este corredor para ser admirada en este museo artístico a cielo abierto que se convirtió en lugar obligado para hacer parte del paseo turístico por la hermosa sultana del valle.

—

Por: Milton René Losada Gutiérrez

TSM Noticias – Cali, Valle del Cauca