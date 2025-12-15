OpenAI lanza ChatGPT Go en Colombia y se asocia con Rappi para ofrecer beneficios

Desde el 15 de diciembre, los usuarios de Rappi podrán suscribirse a ChatGPT Go y obtener un mes de acceso gratuito y los usuarios Rappi Pro Black podrán obtener 6 meses gratis.

Chat GPT Go ofrece 10 veces más generación de imágenes por día y 2 veces más memoria para respuestas personalizadas, entre otros beneficios.

OpenAI anunció hoy ChatGPT Go en Colombia, un nuevo plan por suscripción diseñado para ampliar el acceso a las capacidades avanzadas de ChatGPT desde $20,900 pesos. Esta es una nueva versión premium de menor costo, alternativa entre las opciones gratuita y Plus, llega al mercado con beneficios para los usuarios de Rappi que pueden obtenerla hasta por seis meses de manera gratuita.

Los suscriptores de ChatGPT Go, incluyendo aquellos que son usuarios de Rappi, obtendrán acceso a algunas de las características más populares de ChatGPT con mayor límite de mensajes, generación de imágenes, carga de archivos y memoria, todo impulsado por GPT-5, el modelo más avanzado de OpenAI. Este nuevo plan permitirá que más personas aprovechen los beneficios más avanzados de la IA para las necesidades cotidianas, ya sean traducciones y tutorías hasta apoyo en escritura, aprendizaje o guía paso a paso para realizar distintas tareas.

“En Rappi, buscamos alianzas estratégicas que pongan la tecnología al servicio de nuestros usuarios y eleven su experiencia más allá de lo esperado. Estamos muy contentos de ampliar nuestra colaboración con OpenAI, ofreciendo a los colombianos la posibilidad de descubrir el verdadero valor de la membresía Rappi PRO Black. Ahora, con el respaldo de la inteligencia artificial más avanzada, nuestros usuarios pueden acceder a beneficios dentro y fuera de la app para que su día a día sea más ágil y fácil”, mencionó Matías Laks, gerente general de Rappi Colombia.

A partir del 15 de diciembre, todos los usuarios de Rappi en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú y Uruguay pueden suscribirse a ChatGPT Go a través de la aplicación de Rappi y obtener un mes de acceso gratuito. Por su parte, los usuarios Rappi Pro Black podrán obtener 6 meses gratis*.

Quienes quieran acceder a esta nueva opción también pueden visitar el sitio chat.openai.com o descargar la aplicación ChatGPT, crear una cuenta y seleccionar la opción ChatGPT Go como plan. Si ya se posee un usuario gratuito en Chat GPT es posible mejorar el plan seleccionando la opción Go desde la aplicación o la web.

“Hemos visto un gran interés de parte de la población latinoamericana por adoptar la IA y los beneficios que conlleva. En promedio, los usuarios semanales de ChatGPT casi se han triplicado con respecto al año anterior en la región y estamos entusiasmados de ver qué oportunidades generará ChatGPT Go”, Jason Kwon, Chief Strategy Officer de OpenAI.

Comparado con la versión gratuita, ChatGPT Go ofrece: