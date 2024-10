Oficial mata a una mujer que lo atacó con un cuchillo en Virginia

Un oficial dispara y mata a una mujer que lo atac贸 con un cuchillo durante un control de bienestar de salud mental en Virginia.

Se trata de la exjugadora de baloncesto Sydney Wilson, de 33 a帽os de edad.

Un profesional de salud mental, inform贸 a las autoridades que Wilson, se encontraba agitada, en malas condiciones.

Wilson abri贸 la puerta, pero luego la cerr贸 y al cabo de unos minutos la volvi贸 a abrir y fue entonces cuando atac贸 al oficial con un cuchillo, este dispar贸 y le ocasion贸 la muerte.

El oficial es un veterano de 14 a帽os en el Distrito de Patrulla de Reston. Sufri贸 heridas que no ponen en peligro su vida.

El jefe de la polic铆a de Fairfax, Kevin Davis, respald贸 las acciones del agente de polic铆a.

鈥淗izo las cosas que le entrenamos y esperamos que haga鈥, asegur贸 Kevin Davis en la conferencia de prensa en la que las autoridades publicaron las im谩genes gr谩ficas de lo ocurrido.

She was a woman. Sydney Wilson, 33, a commercial real estate manager in the DC area, was visited by an officer for a welfare check at her apartment in Reston on September 16 at 10 a.m. Georgetown women’s basketball mourns the tragic loss of Sydney Wilson pic.twitter.com/dn4sULnfLv

