Nuevos retos para impulsar la economía

El pasado lunes me posesioné como Secretario de Desarrollo Económico y Turismo de nuestro departamento del Huila. Una oportunidad que valoro y agradezco a Dios y al Gobernador Rodrigo Villalba.

Cuando recibí la invitación hace pocos días, las personas cercanas a mi, saben que lo pensé mucho. Algunos me aconsejaban no aceptar, seguir trabajando desde afuera, desde la calle, con plena disponibilidad de tiempo para recorrer Neiva y sobretodo seguir buscando alternativas de apoyo para los emprendedores, comerciantes, empresarios y haciendo cosas con libertad para impulsar el desarrollo económico de todos, como lo he venido desarrollando. Pero tomé la decisión de aceptar, por un tiempo prudencial, por varios razones.

No podía sustraerme ante la propuesta de acompañar al actual gobierno departamental y ayudar al gobernador por quien voté y un programa de gobierno que creo. Pienso que las responsabilidades no deben ser únicamente elegir, también ayudar a que las cosas se hagan bien.

No podía decir no ante la oportunidad de aportar un grano de arena en temas que son de mi absoluto interés, que han sido una prioridad en mi actuar y resultan urgentes para la gente como son el desarrollo económico, el emprendimiento y el turismo. Desde afuera continuaríamos opinando y haciendo cosas, pero estoy convencido que desde adentro, desde donde se toman las decisiones para todos, podemos hacer más. La posibilidad de hacer más es la mayor motivación, porque en mi vida he demostrado que soy de resultados, más que de palabras.

Algunos ante la dificil actual situación económica, social y de seguridad prefieren la indiferencia, quedarse en el discurso politiquero, la crítica o no asumir responsabilidades y esperar. Amo al Huila, por eso yo prefiero los retos y construir, aún sabiendo los riesgos, limitaciones y enormes desafíos.

Este espacio, es un reconocimiento a nuestro trabajo y una continuidad del mismo. Debo recordar que como diputado fui coautor de la política pública de emprendimiento, empresarismo e innovación del Huila (ordenanza 05 de 2021). Así mismo, ponente e impulsor de la creación de la secretaría de desarrollo económico y turismo. Presenté en la candidatura a la Alcaldía de Neiva un programa de gobierno para la reactivación económica, obteniendo cerca de 16.000 respaldos ciudadanos.

Queremos aportar al debate de ideas, a que miremos más allá de como se ha hecho en el pasado. Esa también es una manera de ayudar. Llegamos a contribuir en el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo por un Huila Grande. A fortalecer el diálogo y la articulación con todos los actores. A impulsar mecanismos de financiamiento para los emprendedores y empresarios.

A desarrollar una agenda de eventos que visibilice nuestra región y dinamice la economía. A jalonar las energías sostenibles y su clúster. A contribuir, en equipo, al desarrollo económico, más emprendimiento y más y mejor turismo.

El Gobernador Villalba está comprometido con estos aspectos y con el departamento. Valoro esta experiencia. Creo firmemente que la consolidación de un Huila Grande, propuesta que elegimos mayoritariamente los huilenses, pasa por un Huila más competitivo y con un mejor desarrollo económico, sostenible y sustentable, con la claridad que la economía del Huila depende en buena medida de la economía de nuestra capital Neiva.

—

Por: Jorge Andrés Géchem

X: @JorgeAGechem