Nuevo endeudamiento para Neiva: ¿una necesidad?

Con una frase muy coloquial, un concejal de Neiva, del que me reservo el nombre, me respondió cuando le pregunté acerca de si era necesaria la aprobación de un cupo de endeudamiento por un monto de $80.000 millones de pesos, si en el gobierno pasado se convirtieron en escándalo los dos proyectos de endeudamiento del municipio; entonces sacó a flote toda su inspiración y me dijo, “es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa”.

Ante semejante afloramiento de iluminación filosófica y poética, no tuve más que interrogarlo: ¿y cuáles son sus argumentos?, entonces comenzó a explicarme la diferencia y por qué la necesidad.

En el gobierno pasado no había norte y lo único que caminaba era el tiempo (repito lo que me dijo el distinguido cabildante); incluso a la fecha, no se sabe a ciencia cierta en qué se invirtieron esos recursos, en cambio, el ingeniero Casagua (así se refirió al señor alcalde municipal), tiene claro su plan de acciones para Neiva.

Así que le pregunté nuevamente, ¿Y en qué se gastaría esa plata?, entonces empezó a recitarme lo siguiente. Para empezar, pondrá en marcha las obras del Sistema Estratégico de Transporte Público, pues no hay avances significativos, de tal manera que se invertirán cerca de $32.000 millones en este proyecto, lo cual permitirá que el Gobierno Nacional termine de girar cuantiosos recursos para el mismo.

Se hará la construcción del Parque Jardín Botánico; una obra cofinanciada entre alcaldía, gobernación y Ecopetrol. Se demolerá y reconstruirá la institución educativa José E. Rivera, sede Las Catleyas, un proyecto que es urgente de ejecutar.

Se construirán 2.500 metros de placa huella en la vía que conduce a San Luís. También se mejorarán locativamente alrededor de quince casetas comunales que presentan mucho deterioro y es fundamental intervenirlas.

En materia de seguridad, se invertirán recursos para la adquisición de vehículos y equipo para el GOES de la Policía Nacional, así como modernización en tecnología para enfrentar la criminalidad.

También se incluye el mejoramiento y mantenimiento de escenarios deportivos en todo el municipio; espacios que son, desde el punto de vista social, muy importantes para la ciudadanía en general.

Se destinarán unos recursos para la formulación del documento final del Plan de Ordenamiento Territorial, que no fue aprobado en el periodo anterior y que es fundamental para el desarrollo integral de Neiva.

Y finalmente, se realizará una gran inversión en pavimentación de vías urbanas, para avanzar en el mejoramiento de la malla vial.

Luego de escucharlo con atención, le pregunté, ¿Y el municipio si tiene capacidad de endeudamiento?, y allí se sinceró y me contestó, pues yo creo que sí porque la actual administración implementó un plan de austeridad que le ha dado resultados importantes; renegoció la deuda pública en interés y tiempo, y tiene dispuesto un plan de saneamiento fiscal. Incluso, como vamos, lo más posible es que se regrese a la primera categoría.

Ante semejante lista de mercado, cómo oponerse; solamente esperamos que todo salga bien y que las inversiones se hagan con responsabilidad, Neiva en realidad lo necesita.

Adenda 1:

El tema que he venido tratando acerca de la Cámara de Comercio del Huila no ha culminado, estoy a la espera de unos conceptos jurídicos que solicité y nuevamente abordaré la temática con más elementos de juicio, porque a ese tema hay que seguirle los pasos y concluirlo como debe ser. Insisto, no es un asunto personal.

Adenda 2:

Muy significativo el acto conmemorativo de los 100 años de la publicación de “La Vorágine”, del ilustre escritor huilense José Eustasio Rivera; aunque pudo ser mucho mejor. Quienes amamos la literatura lo sentimos, sin embargo, reconocemos los esfuerzos realizados.

—

Por: Hugo Fernando Cabrera – hfco72@gmail.com

X (Twitter): @Hufercao04