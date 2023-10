No se queje si no se expresa

¿Te gusta recibir aplausos?, ¿Te emociona tener récord de likes?, ¿Te gustaría que te premien y motiven con un ascenso laboral o recibir más salario? Todas estas cosas, en la mayoría de los casos, son posibles con esfuerzo y dedicación y sin injusticias.

Cada uno de nosotros puede lograrlo primero o antes que otros, dependiendo de cuánta energía le dediquemos a cada una de las cosas que, a través de mis ejemplos, se te hayan venido a la cabeza.

La perseverancia es la diferencia, dicen los que saben, entre los exitosos y los que solo miran los logros del prójimo esperando que por arte de magia les lleguen a ellos. Se trata de elegir ser protagonistas esforzándonos o criticar a los que triunfan delante nuestro. La felicidad suele llegar también por este camino combinada con la actitud. Un poco de suerte siempre es bienvenida, pero a la suerte también hay que buscarla.

Todos somos necesarios en la sociedad hagamos o no más. Cada integrante de una familia es trascendente así sea el más perezoso, incumplido o impuntual. No solo los proactivos y voluntariosos. No hace falta humildad para confirmar que el efecto que tiene la falta de cualquiera de nosotros en otras vidas es muy grande. Me apasiona la escuela psicológica de la Gestalt que explica todo esto.

Recomiendo la película “Un día sin mexicanos” del 2004 creada por un director de esa nacionalidad. Una formidable reflexión y original idea para dar a entender como en California, EEUU, la importancia de todos a los que no se les presta atención o subestima como en este caso los latinos y cómo la falta de éstos afecta a toda una sociedad.

Un alcalde puede parecer el más importante ciudadano en un lugar y claro que, si es ejecutivo y gerencia socialmente bien, será muy significativo, pero no es el más. ¿Acaso el corazón es algo sin las venas? ¿Acaso el motor puede independizarse del combustible? Cada ser que habita Neiva puede aportar lo suyo siempre, pero más en estos días. Aprendiendo más y mejor sobre nuestros deberes y derechos, podemos defendernos y evitar inconvenientes al emitir nuestro voto informados y convencidos.

He escuchado a muchos decepcionados con el estado abandonado de la ciudad, y mucha razón tienen, Neiva está peor que nunca y hay muchas más cosas que están muy mal, pero: ¿Qué estás haciendo para mejorarla? Pregunto siempre y pocas son las respuestas satisfactorias. La voluntad de participación es clave.

Describir el clima desde la ventana al interior de tu hogar no es lo mismo que salir y sentirlo. Tu voto puede despertar una nueva era. Tu sufragio puede castigar a los que te están castigando con malas administraciones que nos afectan a todos (redundancia adrede).

Los EDILES, por ejemplo, son una figura que es prácticamente ignorada, pero es un rol donde inicia todo, un engranaje tan necesario para el sistema que al que lo creó deberían premiarlo. Aparte de la necesidad de renovar el Concejo y, recompensar a los pocos que han ejercido un verdadero control político (si esta corporación comienza a funcionar mejor, Neiva y nosotros seremos ¡los primeros beneficiados!), con los ediles se garantiza un mejor funcionamiento de todo.

Ellos están ahí, donde las cosas pasan. Son los que deberían defender con pertenencia su lugar (digo así porque me he enterado de muchos casos tóxicos), e informar a los concejales que abran sus sentidos a las necesidades.

Me he dedicado a conocer más sobre ellos porque como digo acá, también hago. DATO: si usted no solicita el tarjetón de los ediles no se lo van a entregar y los anulan de la elección. Muy mal la Registraduría en eso, debería entregar todos los tarjetones juntos. Chequéelo, porque esta discriminación afecta al sistema, aparte de ser gravísima.

En mi caso, que voto en la Comuna 3, me decidí por María Alejandra Salazar Edil que pueden buscarla en Facebook y conocerla, una joven valiente que marca la diferencia y promete cambiar y ejercer su rol, respaldándolo como debe con sus conocimientos, experiencia y ganas. Ella eligió salir de su zona de confort, agregándose la responsabilidad de representar a nuestra comuna y vaya que le sobran ideas.

Es tu decisión dejar de quejarte y elegir expresarte cambiando esta realidad tan mejorable. Un primer paso es exigir el tarjetón de ediles y construir la pirámide desde sus cimientos. Decidir y elegir nos hace luego poder exigir más. Tu elección suma al cambio.

Por: Caly Monteverdi

Twitter @Calytoxxx