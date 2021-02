No podemos derrochar $60 mil millones en obras que no se van a concluir: concejal Jesús Garzón

En el recinto del Concejo de Neiva, la Comisión Segunda adelantará la socialización del proyecto de endeudamiento por 60 mil millones de pesos, donde se busca conocer con exactitud, la destinación específica de estos recursos.

Jesús Garzón Rojas, como concejal ponente del proyecto de endeudamiento por 60 mil millones de pesos, e integrante de la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Crédito Público de la Corporación, ha programado para este jueves 18 de febrero a partir de las 2:00 de la tarde, una socialización en la que, la Administración de Gorky Muñoz, deberá dar a conocer los estudios y diseños de las obras que financiará el crédito público aprobado por el Cabildo Municipal el pasado mes de diciembre. Así como la destinación específica de estos recursos.

El millonario endeudamiento en el que se apalancaron 24 obras de infraestructura, ha sido uno de los proyectos más polémicos de la Administración y ha acaparado la atención de los neivanos, de ahí la importancia de despejar dudas y aclarar las especulaciones.

“Qué es lo que quiero como ponente, que la Administración Municipal a través de cada uno de los secretarios de despacho y gerentes de institutos descentralizados, explique a la Corporación y a la comunidad, qué proyectos va a ejecutar, si tiene los estudios, los diseños, si está asegurada la cofinanciación, si están dentro de la normatividad legal y financiera para darle viabilidad a este proyecto de acuerdo”, dijo Garzón Rojas.

La socialización, según explicó el concejal, tiene como propósito que los funcionarios del gobierno municipal expliquen con exactitud, la ejecución y culminación de las 24 obras que buscan apostarle a la reactivación económica y mejorar el mercado laboral, duramente golpeado por la pandemia de covid-19.

“No queremos que se conviertan en elefantes blancos, queremos que la comunidad vea las obras, esos 60 mil millones de pesos, reflejados en obras”, agregó el concejal.

Obras

El empréstito se pagaría en un término de 10 años, con tres años como periodo de gracia. La deuda pública actual del municipio asciende a más de $50.000 millones, y estos recursos se invertirían en el estadio Guillermo Plazas Alcid, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), construcción de la sede de Bomberos, nueve escuelas rurales, avenida del Oriente entre otros.

“Los 60 mil millones se están tratando de distribuir, buscando que todos los sectores queden cubiertos. Queremos que sean obras que se concreten para la comunidad y no queden en la mitad del camino. No podemos derrochar 60 mil millones de pesos en obras que no se van a concluir”, finalizó diciendo Garzón Rojas.

El recinto del Concejo de Neiva será el escenario para esta socialización, que contará con la participación de la ciudadanía a través de la virtualidad. El concejal del Partido Conservador, ha dicho que se habilitará un canal de Facebook, durante la transmisión, en el que se recepcionarán los aportes e inquietudes de los neivanos.