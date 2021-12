No hay tiempo pa’ llorar

Nutrida con líderes sociales y políticos, todos con resultados probados, resultó la primera reunión que se adelantó el día de ayer martes 28 de diciembre en la ciudad de Neiva, a instancias del grupo de amigos que deseamos seguir apoyando la candidatura de Petro Presidente y con quienes no solo compartimos un buen almuerzo de fin de año sino también nos conocimos por primera vez y decidimos emprender esta nueva etapa en pro del cambio de gobierno nacional.

Hoy fue satisfactorio ver que al primer llamado para consolidar un respaldo irrestricto e incluyente en todo el departamento del Huila, asistieron cinco ex diputados del Huila, dos candidatos a cámara de representantes y cuatro ex candidatos, un candidato al Senado, un ex alcalde, los agremiados en coagropaz, empresarios de varios sectores de la producción incluidos transportadores, académicos, artistas, abogados reconocidos, ex concejales y concejal de Neiva, en fin ciudadanos que en teoría representamos más de 100 mil votos juntos, sin contar a quienes por la época y la distancia no llegaron a la cita pero que están de corazón con nuestra causa y que harán posible desde sus localidades la llegada del mensaje del candidato Petro y serán transmisores legítimos de este proyecto nacional sin intermediarios y sin jefaturas impuestas.

Las conclusiones fueron varias, pero en resumen es un equipo que procurará la inclusión y la sumatoria diaria y acelerada para lograr convencer votar por Petro, cada amigo llevará en su corazón y en su voz una sede política, cada huilense podrá opinar, sugerir y aportar sin limitaciones, todos tenemos el compromiso de nutrir el número de electores y de apoyos en cada municipio, tendremos coordinadores por municipios y por zonas en el departamento, habrá una sede virtual y una física amplia en Neiva con posibilidad de replicar en cada municipio para que cualquier ciudadano sin importar su pasado político llegue a sumar, buscaremos encuentro directo con Petro en sus visitas al Huila a través de amplias concentraciones, no habrá apoyo a la incipiente y moribunda lista a cámara del pacto histórico en el Huila, está la sugerencia de apoyar un candidato al senado alternativo y que sea huilense y dispuesto apoyar a Petro, como también acompañar la lista al senado del PH, invitando a las giras alguno que figure entre los quince primeros de la lista cerrada.

Hoy nos despedimos de ustedes amigos lectores deseándoles un feliz año y que el próximo Dios nos permita reencontrarnos con salud y prosperidad.

—

Por: Juan Felipe Molano Perdomo – jmolano74@hotmail.com

Twitter: @JuanFelipeMola8