Hace unos años, Dolcey Andrade, exconcejal de Neiva, dijo que Rodrigo Lara Sánchez, era el alcalde ‘Platano’. Se refería a que la respuesta del exmandatario de los neivanos a todas sus peticiones para atender necesidades de la población era siempre la misma: “plata-no hay”. El apodo, en medio de la mofa, caló por algún tiempo en los sectores vulnerables de la ciudad.

Luego llegó Gorky Muñoz, e inmortalizó una frase con la que aún se hacen memes, stickers, y todo tipo de burlas: “No hay plata mi vida hermosa”.

No obstante, aunque quien la hizo célebre fue el ex alcalde Muñoz, la ha acuñado a la perfección el actual mandatario German Casagua, quien cada vez que se consulta sobre proyectos, planes e inversiones de la ciudad, manifiesta que la ciudad está en dificultades económicas y que no hay recursos para cubrirlas.

Las más recientes desilusionadas con su respuesta, fueron las 401 madres comunitarias de Neiva, que esperaban que el mandatario les cumpliera la promesa de campaña de crear un incentivo económico anual para ellas, de medio salario mínimo, que les ayudara a solventar los gastos que tienen.

La iniciativa la había presentado el año anterior el mismo Casagua, siendo concejal junto a Johan Steed Ortiz, y fue hundida por no contar con la viabilidad financiera por parte de la Alcaldía del entonces mandatario Gorky Muñoz. Por eso estaban convencidas que, ya siendo mandatario, Casagua respaldaría el proyecto presentado por el concejal Ortiz y les cumpliría.

No obstante, el secretario de Hacienda en oficio enviado al ponente de la iniciativa Roberto Escobar, le respondió que el proyecto no era viable porque no había plata, pero además dejó entrever que, en los cuatro años de gobierno, la situación sería igual porque este incentivo económico no quedó establecido ni en el Plan de Desarrollo ni en el Plan Plurianual de Inversiones. Es decir, “no hay plata mis madres hermosas”.

La respuesta de la falta de recursos, también se usó hace unos días en el Concejo, por el mismo Alcalde, al señalar que este año no había plata para el alumbrado navideño de Neiva, porque en la última junta directiva de ESIP (empresa de alumbrado público), le habían manifestado que sólo habían 500 millones de pesos para este fin. Sin embargo, el propio Gerente de ESIP, Diego Pérez, salió a desmentir la información y precisó que la empresa tiene 2.600 millones de pesos disponibles en flujo de caja, y añadió que quien toma la decisión de inversión de los mismos, es del Alcalde.

Lo cierto, más allá del tire y afloje, es que, a un mes de la noche de velitas, Neiva no tiene nada organizado aún para su alumbrado navideño, y lo que en los últimos años ha sido un atractivo para visitantes, y un factor dinamizador de la economía, podría ser este año, uno de los aspectos en los que podría salir mal librada la Administración Municipal. Aún si hoy mismo tomaran la decisión de lo que van a instalar en materia de luminarias y figuras, los tiempos ya no darían para poder instalarlos.

La pregunta es, ¿de quién es la culpa?, ¿por qué no se planeó con tiempo el alumbrado navideño? ¿por qué apenas hoy, a un mes del inicio de la navidad decimos que no hay plata?

Es bueno que la Alcaldía ya deje de usar la frase del exalcalde Muñoz para todo, y empiece a gestionar recursos y a ejecutar también, o de lo contrario no sé cómo va a justificar ante el Concejo, que necesita un cupo de endeudamiento por 50.000 millones de pesos, si se supone que las finanzas están mal.

Es decir, no conozco la primera persona que le diga a un banco que está quebrado y que le presten. O nos están diciendo mentiras y las finanzas no están tan mal, o les toca sí o sí, cambiar ya el discurso, y enfrentar a atender las necesidades de la población.

La Ñapa

A propósito del endeudamiento, en los próximos días la Alcaldía presentará el proyecto para estudio a los concejales, una bonita oportunidad para ver cómo el mandatario le explica a los neivanos y a los concejales, que endeudarse es bueno y necesario, y hace apenas un año, era malo cuando estaba en campaña. También veremos la posición de algunos concejales que le cuestionaron a Gorky Muñoz el último cupo de endeudamiento que solicitó, y ahora en la coalición gobiernista del Alcalde, se espera que voten a favor.

—

Por: Andrés Felipe González Díaz

Comunicador Social y Periodista

Especialista en Comunicación Digital

Asesor en Comunicación Política