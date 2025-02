Esta semana los sindicatos de la Alcaldía protestaron porque el alcalde pretende que trabajen una hora más que lo establecido en unos acuerdos sindicales. Y en medio de la protesta un cartel llamó la atención de las cámaras.

“Ni Gorky se atrevió a tanto” decían los sindicatos para señalar que el actual mandatario resultó siendo peor que su antecesor, al que tanto criticó como concejal.

Esa parece ser la nueva realidad del mandatario de los neivanos. Las críticas que hizo en el pasado, hoy se convierten en su mayor azote. Lo que algún día criticó como concejal, hoy lo hace como gobernante, generando una serie de contradicciones que despiertan rechazo entre los neivanos.

Por ejemplo, hace unos años, le hizo un debate de control político cuando era concejal, al ex alcalde Gorky, criticando el incumplimiento a la Ley 2167 de 2021, que ordena a los entes territoriales como la Alcaldía de Neiva, garantizar la alimentación escolar desde el primer día de clases del calendario académico, y para eso, establece que se realice una debida planificación y acciones administrativas que permitan este propósito.

Incluso le dijo al entonces alcalde que podría incurrir en prevaricato por no acatar esta ley. Hoy, ya no como concejal, sino como alcalde, Casagua hizo exactamente lo mismo, con el agravante que pidió la aprobación el año pasado al Concejo, de vigencias futuras para justamente evitar que estuvieran sin el servicio para esta fecha.

Hoy los niños neivanos (más de 32.000) completaron tres semanas de clases sin recibir sus raciones, y estarán sin el servicio por lo menos dos semanas más o tres, hasta que la Bolsa Mercantil adjudique el proceso al contratista que mejor puje. Entonces bajo la teoría del mismo alcalde, ¿no estaría prevaricando? ¿No existió falta de planeación por parte del Municipio? O entonces ¿para qué pidió las vigencias futuras sino era para sacar a tiempo el contrato?

Ese ha sido su problema y lo he dicho en muchas columnas. Generó tanta expectativa hacia sí mismo, criticando las actuaciones de su antecesor (vías, seguridad, créditos, obras) que hoy que está en el poder, está siendo criticado por sus propios comentarios del pasado.

Por eso no le fue bien en la rueda de prensa que ofreció el pasado jueves en la tarde, para anunciar que no hubo humo blanco en la selección del contratista que brindará la alimentación escolar.

A veces por aclarar se oscurece, y al alcalde Germán Casagua se le vino la noche tratando de “lavarse las manos” con el proceso de contratación del PAE.

Decir que la responsabilidad de la selección del contratista recae solo en la Bolsa Mercantil es una mentira, porque los pliegos y condiciones con las que se escoge, los establece el municipio.

Por eso resultó contradictorio tratar de sacarse de la responsabilidad, cuando arrancó diciendo que, para evitar cometer los errores del año anterior, definieron requisitos muy estrictos. La cosa es que, tratando de ser exigentes, al final terminaron casi que favoreciendo a las empresas de alias Morrongo, que se presentaron al proceso, aunque no se les adjudicó el contrato. ¿Por qué? Personalmente creo que, como la Bolsa Mercantil, es una sociedad anónima listada en la Bolsa de Valores de Colombia, decidió declarar desierto el proceso, porque para su reputación que incide directamente en el precio de sus acciones, una adjudicación en medio de tanto cuestionamiento hecho por los medios de comunicación y entes de control, e incluso de algunos pocos concejales, afecta la imagen de esta entidad.

En otras palabras, no se arriesgaron a someterse al desgaste que hubiera representado, que escogieran como operador a Ardiko, una empresa con múltiples denuncias por mala calidad en el servicio, que ha entregado alimentos descompuestos a los niños o incluso raciones mucho menores a las establecidas, y que peor aún, tiene relación con alias Morrongo, un empresario asesinado el año pasado, como ya lo dije en la columna anterior, que tenía historial de nexos con el paramilitarismo, y denuncias sobre asesinatos. En Pitalito la misma bolsa la adjudicó el contrato a esta empresa, la diferencia estuvo en que existió menos exposición mediática que ahora.

No obstante, el alcalde que cree que la gente traga entero, dijo que a pesar de existir 200 empresas en el país que prestan este servicio, la puja comercial se declaró desierta, porque los requisitos, esos mismos que se cuestionaron por estar diseñados a la medida de estas empresas, eran muy exigentes.

Salir a decir esto, es tan absurdo como tratar de pasquines y mentirosos a los medios que ejercieron control social sobre su gobierno. A esos mismos que dijo que estaban desinformando porque no se quedaron callados y junto al concejal Johan Steed Ortíz, denunciaron el presunto amaño en las condiciones establecidas. Si nada de esto hubiera pasado, y los entes de control no hubieran prendido las alertas, esta cuestionada empresa hoy estaría celebrando el multimillonario contrato.

Alcalde, la gente no es boba y sabe que ahí hay algo raro. La campaña que su equipo político, para no decir que usted, le hicieron al Óscar Barreto, amigo personal de Francisco Javier Sandoval, alias Morrongo, es el comienzo de esta historia, que debía terminar con el cumplimiento del compromiso adquirido en campaña.

Así que la rueda de prensa no aclaró dudas, al contrario, las aumentó. Aún falta por saber qué empresas se presentaron al proceso, qué factores fueron los que supuestamente no cumplieron, y cuáles son las condiciones que van a flexibilizar. Tampoco el alcalde fue enfático en negar alguna relación con alias Morrongo.

De hecho, cuando le hicieron la pregunta, solo dijo que ese nombre no estaba en su radar, aunque reconoció que en política se conoce mucha gente, y ese pudo ser una de esas personas, en una respuesta bastante dudosa. Esa era la respuesta que hubiese ayudado a que él despejara dudas, pero al final no supimos si realmente lo conoció, y mucho menos, si existe un compromiso. Solo dijo que eran falsos los señalamientos que muchos hicimos, porque al final esa empresa no se ganó el contrato.

Por ahora resta esperar que sucederá con este proceso, a ver si por fin niños que se beneficiarán del PAE, reciben su alimentación.

No se les haga raro que ahora cambien de empresa, porque los hermanos Sandoval tienen varias, y de esta forma disfracen la adjudicación. Amanecerá y veremos.

–

La Ñapa: Por disputas políticas, el Concejo de Neiva perdió al único concejal que ejercía un verdadero control político: Johan Steed Ortíz. Ojalá su trabajo, logre contagiar a sus compañeros y dejen de solo hacer parte del comité de aplausos, que tanto daño le hace a la ciudad.

—

Por: Andrés Felipe González Díaz

Comunicador Social y Periodista

Especialista en Comunicación Digital

Asesor en Comunicación Política