Neiva encendió la magia de la Navidad, con emotivo espectáculo de luz y alegría

La capital del Huila dio inicio oficial a la temporada más esperada del año con la apertura del alumbrado navideño, un evento cargado de emoción, unión familiar y esperanza que iluminó la Avenida La Toma y el corazón de miles de neivanos.

La noche se llenó de colores, sonrisas y aplausos con un imponente show de pirotecnia que iluminó el cielo de la ciudad, despertando la alegría de niños, jóvenes y adultos que se congregaron para vivir juntos este momento especial.

El resplandor de las luces navideñas no solo embelleció el entorno, sino que también reafirmó el espíritu de paz, convivencia y fraternidad que caracteriza a la capital huilense en esta época del año.

La apertura del alumbrado marcó el inicio de una Navidad para el encuentro, la reconciliación y el disfrute en familia, invitando a propios y visitantes a recorrer los distintos escenarios que hoy se visten de luz y color. Entre ellos, el Parque Leesburg, el Centro de Convenciones, el Parque Santander, el Parque de los Niños, la Catedral y el monumento a La Gaitana, espacios emblemáticos que se convierten en puntos de encuentro para celebrar la tradición, la cultura y la identidad neivana.

La Administración Municipal extiende una cordial invitación a toda la ciudadanía para que visite estos lugares, disfrute del alumbrado navideño y viva una Navidad llena de esperanza, amor y unión, reafirmando que Neiva es una ciudad que se ilumina con la alegría de su gente.