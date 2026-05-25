Neiva conmemoró sus 414 años de historia

Con una agenda llena de actos culturales y expresiones artísticas, la capital huilense vivió la conmemoración de sus 414 años de fundación, en una jornada que reunió a las familias y comunidades en torno al orgullo por la ciudad.

La programación inició con un acto litúrgico en el Templo Colonial, espacio en el que los asistentes resaltaron el crecimiento y la identidad de Neiva a lo largo de su historia.

Posteriormente, autoridades locales, instituciones y ciudadanía en general participaron en un homenaje simbólico al fundador Diego de Ospina y Medinilla, reafirmando el valor histórico del municipio y el legado que hoy continúa construyéndose desde todos los sectores.

La celebración siguió con un multitudinario desfile cívico y cultural que recorrió las principales calles del centro de la ciudad, llenando cada espacio de música, danza, color y tradición. Instituciones educativas, agrupaciones folclóricas, comparsas y delegaciones invitadas hicieron parte de esta muestra artística que destacó la riqueza cultural de nuestro territorio.

Uno de los momentos más destacados por los asistentes fue la participación de la Fuerza Pública, cuyos integrantes acompañaron el recorrido con muestras musicales que aportaron solemnidad y civismo a la jornada.

De igual manera, candidatas del certamen Señorita Neiva, el Reinado Popular y del Encuentro de Herederos de la Tradición hicieron parte de la celebración, compartiendo con la comunidad expresiones que resaltan el folclor y las costumbres opitas.

“Neiva, la capital bambuquera de América, celebró sus 414 años con un desfile multicolor lleno de cultura y folclor, aquí participaron las instituciones educativas y agrupaciones folclóricas de danza infantil, que vinieron de diferentes departamentos a acompañar el Encuentro Nacional de Danza Infantil en su versión 23 que desarrollamos también en el marco del cumpleaños de nuestra ciudad”, manifestó Tania Peñafiel, secretaria de Cultura de Neiva.

Adicionalmente, la funcionaria destacó: “Un agradecimiento muy especial para las fuerzas militares y de Policía que acompañaron la jornada, gracias por vincularse en esta majestuosa celebración. La invitación que se hace desde la Administración Municipal, es a seguir trabajando para fortalecer todos los procesos culturales que generan nuestra identidad”.

De esta forma, la conmemoración de los 414 años de la capital del departamento del Huila, se convirtió en un escenario para fortalecer el sentido de pertenencia, exaltar las raíces culturales y seguir construyendo una ciudad que honra su historia.