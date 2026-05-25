La CAM lanza un llamado urgente a proteger las nutrias de río

La autoridad ambiental del Huila atendió durante el primer trimestre del año a siete ejemplares de nutria víctimas del cautiverio, ataques de caninos y tráfico ilegal. Solo tres lograron volver a la naturaleza.

Durante el primer trimestre del 2026, el Hogar de Paso de Fauna Silvestre de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena-CAM en Pitalito, ha sido el escenario de una lucha incansable por salvar la vida de siete individuos de nutria de río (Lontra longicaudis).

Estos animales silvestres, considerados bioindicadores de buena calidad del agua, ingresaron a la CAM tras ser víctimas del cautiverio, presentaban heridas graves tras el ataque de caninos, con cuadros severos de estrés, infestación parasitaria, golpes en las extremidades y en el peor de los casos, las crías fueron arrebatadas de la madriguera de su madre.

Es por eso que desde la autoridad ambiental del Huila se está haciendo un llamado a la comunidad a respetar y proteger la vida de las nutrias que sean vistas en los ríos y afluentes del departamento.

La medida se toma ante el aumento de rescates hechos en el sur del departamento, de esta especie vulnerable.

“Hacemos el llamado a que protejamos las nutrias de río, una especie tan carismática y tan importante para los ecosistemas acuáticos de nuestro departamento. En lo que va el corrido del año llevamos siete ingresos productos de rescates”, relató Luisa Jaramillo, bióloga del Hogar de Paso de Fauna Silvestre de la Dirección Territorial Sur de la CAM.

Esfuerzos veterinarios

Julián Muñoz, biólogo de la CAM y quien ha atendido las nutrias en este 2026, indicó que han sido varios los procesos de rehabilitación adelantados con los animales para poder regresarlos al hábitat donde pertenecen, pero pese a los esfuerzos médicos algunos de los especímenes no lo lograron.

“Son siete los ejemplares que hemos recibido en el transcurso del año, de los cuales, lastimosamente, cuatro de estos han fallecido y tres completaron su proceso de rehabilitación y volvieron al medio ambiente donde pertenecen”, aseguró el Biólogo.

Procedimiento veterinario

Desde la entidad ambiental se explicó que el trabajo detrás de cada rescate exige un compromiso excepcional, ya que dependiendo de la etapa de desarrollo en la que cada ejemplar es encontrado, se adelanta un proceso para cada uno de los animales.

Es así como a los ejemplares más pequeños o juveniles, se les hizo un tratamiento en el que aprendieron sus procesos naturales, como la caza, la búsqueda de refugio y posteriormente, cuando se completaron todas estas etapas, se determinó que estaban listos para pasar a su medio natural y fueron liberados.

Para las crías, se aplican dietas y manejos biológicos estrictos que evitan que los animales se acostumbren al contacto humano, condición indispensable para garantizar su regreso exitoso a los cuerpos de agua. Sin embargo, los ejemplares más pequeños, que debieron ser alimentados con lácteos reemplazantes, «no contaban con la energía suficiente y fueron los que han fallecido», lamentó Muñoz.

Su papel en los ecosistemas

La nutria de río cumple una función ecológica irremplazable. Es considerada una especie «sombrilla» e indicadora de salud ambiental: como depredador clave, regula las poblaciones acuáticas y mantiene el equilibrio de los ríos. Su presencia es indicadora de que el agua es limpia y el ecosistema funciona. Su ausencia, es una señal de alerta: sin nutrias, se rompe el equilibrio hídrico y se compromete la biodiversidad.

Las amenazas

La deforestación de las riberas y la contaminación de las cuencas son sus mayores enemigos. Sin hábitat disponible, las nutrias se ven forzadas a desplazarse, quedando expuestas a ataques de animales domésticos y a la intervención humana.

Qué hacer si encuentras una cría en peligro

Desde la máxima autoridad ambiental del Huila se explicó que, si observa una nutria sola o herida, lo más importante es no intentar rescatarla por cuenta propia. La recomendación que se da es reportar de inmediato al Hogar de Paso de la CAM en Pitalito al 310 851 2976 y mantener la distancia hasta que lleguen los profesionales.

«Hacemos la invitación cordial a todas las personas para que por favor se comuniquen con nosotros de manera inmediata en caso de que tengan el avistamiento de una de estas especies o encuentren una cría de nutría en peligro, probablemente atacada por perros o en estado vulnerable, y nosotros hacemos el debido rescate», invitó Luisa Jaramillo.