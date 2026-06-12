Neiva calienta motores para el Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro

En un emotivo e inolvidable acto cultural, se realizó la imposición de bandas a las participantes del Encuentro de Herederos de la Tradición, el Reinado Popular y el certamen Señorita Neiva 2026.

Serán en total 79 niñas y jóvenes que llevarán el folclor y tradiciones en esta versión 65 del Festival.

✅ 19 jóvenes representarán a empresas en el certamen Señorita Neiva

✅ 30 niñas y adolescentes participarán como Herederas de la Tradición

✅ 30 candidatas serán las embajadoras de sus comunas y corregimientos en el certamen Popular.

Este espacio reafirmó el compromiso de la Administración Municipal, a través de la Secretaría de Cultura, con la preservación de las tradiciones y la promoción de las fiestas con nuevas embajadoras.