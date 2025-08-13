Molotov abre su gira de conciertos por Colombia, en la ciudad de Pitalito

La legendaria banda mexicana abre su tour en el sur del país, celebrando 30 años de trayectoria con «Rock al Sur». Posteriormente, visitará Bogotá y Medellín.

Pitalito se alista para vibrar con la energía del «II Festival Rock al Sur», un evento que espera reunir a 25.000 fanáticos del rock durante 12 horas ininterrumpidas de música.

El festival se celebrará el próximo 18 de agosto, a partir de las 3 pm, en la plazoleta del Coliseo Cubierto y contará con la participación de cinco bandas regionales, seleccionadas a través de un concurso, que tendrán el honor de ser teloneras de Molotov, la banda encargada de cerrar el evento.

Desde la Administración Municipal, liderada por Yider Luna, se espera que este evento pueda ser institucionalizado, ya que constituye una gran apuesta para la reactivación económica y para el impulso del sector hotelero, gastronómico y en general, de todos los sectores comerciales, favoreciendo de esta manera, el crecimiento y desarrollo económico del municipio, a la vez que se consolida como un nuevo referente de grandes eventos en el sur colombiano.

Cabe resaltar que ya se cuenta con toda una estrategia logística y de seguridad, para el buen desarrollo del evento. El año inmediatamente anterior, no se reportó ni una sola persona herida en los centros de salud asistenciales de municipio, lo que indica que este evento se llevó a cabo con total tranquilidad, situación que se espera repetir en esta nueva versión.

«La cultura no solo ha transformado generaciones, también le aporta al desarrollo económico de la región, también le aporta al turismo de la región. Hoy esta segunda versión se da por el gran éxito que tuvimos con Vilma Palma. Más de 20.000 personas participaron, con una ocupación del 93% de hotelería. Esperamos que esta nueva jornada se dé un 120%, porque ya tenemos inclusive, municipio aliados, donde su hotelería está a disposición, donde su gastronomía está a disposición, donde ya adelantamos consejos de seguridad para que nuestros turistas, visitantes y locales estén de manera segura en estos importantes eventos», afirmó Yider Luna, primer mandatario de Pitalito.