«Mi Sanjuanero lleva el ole, eeeco y chai, expresiones auténticas de mi pueblo»: Señorita Colombia

De 22 años, ojos color marrón, cabello castaño claro, bióloga de la Universidad Surcolombiana; es Estefanía Carrillo Rincón, hija menor del hogar conformado por Jorge Armando Carrillo García y Sandra Patricia Rincón Palencia; hermana de Natalia y Katherine, la hermosa representante del municipio de Colombia a la versión 63 del Reinado Departamental del Bambuco.

En la noche del 25 de junio, día de la velada de elección y coronación de la Reina Departamental 2024, estará acompañada de su parejo Pablo Antonio Amaya, quien es bailarín profesional, licenciado en artes y parejo oficial del festival.

Ella amablemente y sacando algunos momentos del ocupado tiempo que tiene por estos días como digna representante de su municipio, respondió a TSM Noticias las siguientes preguntas:

¿De qué manera fue seleccionada para representar a Colombia?

Para llegar a ser la representante de mi querido municipio Colombia-Huila, participe como Colonia Neiva en el reinado del municipio y en el año 2023 obtuve la corona que me acredita y da la oportunidad de ser la candidata en el 2024.

¿Ha tenido vínculos con el folclor o participado en otros reinados?

Si he tenido vínculos con el Folclor, desde que era niña me he visto rodeada de él, con expresiones culturales como las danzas que lo representan, las comidas y los saberes del mismo, aunque no he participado en otros reinados.

¿Cómo se considera Estefanía?

Soy una mujer decidida, disciplinada, inteligente, estratégica y muy apasionada por cada propósito en el que tomo la decisión de involucrarme.

¿Qué cualidades cree tener como representante del municipio de Colombia y obtener la corona departamental?

Parten desde la disciplina, empeño y serenidad en todo lo que hago para obtener la corona, por lo que para bailar e interpretar de manera magistral el baile del Sanjuanero he puesto toda mi dedicación y sé que tengo con que demostrar mis capacidades en la danza y expresar mi sentir, mi emoción, alegría y coqueteo cuando de bailar este hermoso baile, que considero el más hermoso del folclor colombiano.

Su municipio es llamado “Ciudad de los cardos del Huila”, cuéntenos un poco sobre ¿por qué se le ha dado esa denominación?

Se le conoce como la ciudad de los cardos debido a que dentro de su territorio predomina su flora, porque cuando los propios y visitantes vamos rumbo a que querido terruño por el norte del departamento sus paisajes naturales se encuentran cargados de diversas familias de cactáceas, también conocidas como cactus, permitiendo que el municipio se encuentre ubicado sobre suelo de bosque seco tropical.

¿Cuál sería su aporte al festival o qué mensaje lleva de su municipio como participante en esta versión del festival?

Mi aporte al festival radica en dar a conocer la cultura y las tradiciones de mi municipio, que las personas conozcan quienes somos los doblemente colombianos y que les puede ofrecer Colombia, mostrando así mismo las tradiciones con las que he crecido y el sentido de pertenencia que me han inculcado. De la misma forma dar a conocer mi folclor y mi huilensidad que es mi esencia como persona.

¿Si le dicen: tambora, rajaleña, Sanjuanero y raboegallo qué siente?

Siento como toda la sangre de mi cuerpo fluye y mi sistema se activa; siento la emoción de poder con mi cuerpo interpretar un sanjuanero, el entusiasmo de mi voz al cantar una rajaleña de mi pueblo, un ole-eco-chai que es la expresión autentica de mi Colombia, siento amor, devoción, entusiasmo del poder ser partícipe de las tradiciones de mi tierra.

Invite a los huilenses, a Colombia y el mundo en general a que la acompañen en su participaciòn en esta edición 63 del Festival

Soy Estefanía Carrillo Rincón, actual representante del municipio de Colombia al Reinado Departamental del Bambuco y les quiero extender la invitación para que se peguen la rodadita a mi hermoso municipio, un lugar mágico por conocer y explorar, en donde sus fiestas, tradición y folclor los hará vibrar.

—

Por: Milton René Losada Gutiérrez – TSM Noticias