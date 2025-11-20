Mes del Soltero: la categoría Erótica crece un 50% interanual en el e-commerce

Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Santander se posicionan como las regiones que más compran en línea productos en el mes de los solteros.

El ticket promedio por compra en el segmento fue de $109.336.

Como todos los noviembres, desde hace más de 30 años, llega una nueva edición del Mes Mundial de la Soltería, una de las fechas más curiosas y comentadas del calendario. Esta jornada -que empieza a pisar fuerte en la agenda local- refleja un cambio cultural: los colombianos están aprendiendo a celebrar su autonomía, a priorizarse y encuentran una excusa para consentirse con autoregalos, que resuelven a través del comercio electrónico.

Durante esta fecha, los hábitos de compra reflejan un cambio generacional y cultural, sobre todo en el canal digital: cada vez más personas destinan su presupuesto al bienestar personal e íntimo. Los números dan cuenta de esto: en el último año, la categoría Erótica creció un 50% en ventas online a través de Tiendanube.

En las últimas semanas, entre los productos más demandados de esta categoría, se destacan artículos como: lubricantes, vibradores tradicionales y con control vía app, geles íntimos y lencería, evidenciando que el consumo durante el Día del Soltero no se centra en el romanticismo, sino en el disfrute y el cuidado personal.

Tiendanube, la plataforma líder en comercio electrónico para emprendedores y PyMEs en Latinoamérica, reveló datos sobre las tendencias para el Mes del Soltero, y mostró que el ticket promedio fue de $109.336 por compra en la categoría.

En este contexto, departamentos como Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Santander lideran las compras en línea, cada uno con preferencias distintas: en Antioquia el ticket promedio fue de $124.424, en Valle del Cauca, de $130.000 y Santander tuvo un ticket promedio que ronda los $114.166.

“Fechas como el Mes del Soltero demuestran cómo el e-commerce amplía las oportunidades para las marcas locales. Cada vez más colombianos eligen comprar online para celebrar su autonomía y bienestar, y esto impulsa un crecimiento sostenido en categorías que antes eran de nicho. Para los emprendedores y comercios digitales, es una ocasión estratégica para conectar con nuevos públicos y diversificar sus ventas”, afirmó Augusto Otero, Latam Expansion Head en Tiendanube.

Con el paso de los años, el Mes del Soltero ha pasado de ser una fecha curiosa a consolidarse como un fenómeno social y comercial que marca el cierre del año. En Colombia, cada vez más personas aprovechan la jornada para hacerse un regalo personal. Esta tendencia refleja cómo las celebraciones también evolucionan, generando oportunidades para los comerciantes y beneficios para los consumidores.