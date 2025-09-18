Mauricio Lizcano alcanzó 530.000 firmas, en su camino hacia la Presidencia de la República

El precandidato presidencial, respaldado por el movimiento Colombianismo, agradeció el apoyo ciudadano y reafirmó su compromiso de construir un país más unido y próspero.

El precandidato presidencial Mauricio Lizcano anunció que su campaña alcanzó 530.000 firmas de respaldo ciudadano para inscribir oficialmente su candidatura a la Presidencia de la República en el periodo 2026–2030.

“Hoy es un día muy feliz para nuestra campaña, llegamos a 530.000 firmas, ¡530.000 personas han firmado para que yo sea candidato a la Presidencia de la República! A todos ustedes, colombianos y colombianas, ¡muchas gracias!”, expresó Lizcano, visiblemente emocionado.

El precandidato destacó que este logro es fruto del trabajo colectivo de su movimiento: “Este avance no es mío, es de toda la gente que cree en una Colombia unida, próspera y con sentido común. Gracias a nuestros voluntarios en las regiones, a los coordinadores y a todo el equipo en Bogotá. Estoy muy feliz y orgulloso del compromiso de cada uno”.

Además, señaló que el respaldo ciudadano es también una gran responsabilidad: “Estas 530.000 firmas me obligan a trabajar con más disciplina, a escuchar aún más y a no defraudar la confianza que me han entregado”.

Finalmente, hizo un llamado a seguir sumando apoyos en todo el país: “Seguiremos recogiendo firmas hasta cumplir la meta. ¡Que viva el Colombianismo!”.

El proceso de recolección de apoyos ciudadanos continuará hasta el 17 de diciembre de 2025, fecha límite fijada por la Registraduría Nacional. La campaña espera no solo superar con un amplio margen el número requerido, sino también consolidar un ejercicio ejemplar de participación ciudadana.