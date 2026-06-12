Más de 50 asociaciones campesinas del Huila reciben impulso histórico por parte del SENA y Fondo Emprender

La entidad entregó recursos históricos a organizaciones rurales, marcando un antes y un después en el impulso al emprendimiento asociativo en el Huila.

El campo huilense recibió una de las mayores apuestas de fortalecimiento productivo de los últimos años. Más de 50 asociaciones campesinas del departamento fueron beneficiadas con recursos del Fondo Emprender, en una jornada liderada por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), que marca un hito en el apoyo al emprendimiento colectivo en Colombia.

Durante el evento, que contó con la presencia del director general del SENA, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, se entregaron 137 reconocimientos a asociaciones, emprendimientos y empresas rurales de más de 16 municipios, consolidando una inversión superior a los $20 mil millones para dinamizar la economía del territorio.

“Hoy podemos darle al país una gran noticia: hemos formado más de un millón de campesinos y ahora estamos fortaleciendo sus procesos productivos. Antes, el Fondo Emprender solo apoyaba iniciativas individuales; hoy estamos respaldando a asociaciones campesinas, algo que transforma completamente la forma de hacer empresa en el campo”, destacó el Director General.

Esta nueva apuesta permite que organizaciones rurales accedan a capital semilla para fortalecer sectores estratégicos como agroindustria, piscicultura, porcicultura, artesanías, salud y arte, generando empleo y oportunidad en sus comunidades.

Desde la vereda Guayabo, en el municipio de Campoalegre, la organización Agromujeres es una de las beneficiadas. Su representante legal, María Roa, destacó el impacto del apoyo recibido: “Venimos trabajando como organización desde el 2009 y con el café desde 2015. Hoy transformamos nuestro producto y lo llevamos al mercado en diferentes presentaciones. Este respaldo del SENA nos permite seguir creciendo y fortalecer nuestra organización para continuar en el campo”.

Agromujeres ha consolidado su proceso productivo alrededor del café, avanzando desde la siembra hasta la transformación y comercialización, gracias al acceso a maquinaria y al fortalecimiento de su modelo asociativo.

Desde el municipio de Algeciras, la Asociación de Productos Alimenticios Patiño, integrada por cinco mujeres, también recibió este impulso. Su representante, Astrid Lorena Gil, aseguró que este apoyo transformará su realidad productiva: “Este capital semilla nos permite pasar de una microempresa a consolidar todo el proceso productivo, desde la elaboración hasta la distribución. No solo cambia nuestra vida, sino la de muchas familias que se beneficiarán”.

La jornada también incluyó un mercado campesino, donde los asistentes pudieron conocer y adquirir productos locales, exaltando la riqueza, diversidad y productividad del campo huilense.

Este esfuerzo se suma a una estrategia integral del SENA que ha permitido formar a más de un millón campesinos en el país, promover programas como el tecnólogo en agroecología y fortalecer procesos de certificación de competencias, reconociendo el conocimiento y la experiencia del sector rural.